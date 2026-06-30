Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
CF GinestaSelecció catalanaContenidors crematsAjuda a VeneçuelaLa pastora més vellaLGTBI+
instagramlinkedin

Incidència a Collblanc

Endesa anuncia que ha solucionat l’avaria que ha deixat sense llum més d’11.000 abonats a la Barcelona metropolitana

La incidència, que ha arribat a afectar 17.000 clients, ha deixat sense subministrament abonats a Barcelona, L'Hospitalet, Esplugues i Cornellà

Un incendi i una avaria deixen sense llum veïns de l'àrea de Barcelona

Un incendi i una avaria deixen sense llum veïns de l'àrea de Barcelona

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

El Periódico

Barcelona

Una avaria en un cable pròxim a la subestació elèctrica de Collblanc, a L'Hospitalet, ha afectat des d’aquest dilluns a les 22.00 hores 11.586 abonats, una xifra que ha anat «baixant progressivament», segons ha informat Protecció Civil de la Generalitat en un apunt a X recollit per Europa Press. Endesa ha informat aquest matí que s’ha pogut solucionar la incidència gradualment i que «a les 4.55 hores» s’havia normalitzat la situació «per a tots els usuaris afectats».

La incidència, que ha arribat a afectar prop de 17.000 clients, havia deixat sense subministrament abonats a Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat. Efectius d’Endesa han treballat de matinada en la resolució d’aquesta avaria i han executat maniobres per donar subministrament als clients per vies alternatives.

Afegeix-nos a Google
  1. L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
  2. Santpedor es mostra consternat pel cas d'enverinament del bomber del municipi
  3. El pastor de la Cerdanya Armand Flaujat denuncia que li han matat dos gossos per robar-li ovelles al Baix Camp
  4. El més llegit del juny: del bisbe Novell al noi de les PAU del 2024
  5. La flequera de 84 anys que treballa 20 hores al dia al negoci familiar i que s'ha fet viral: «Si un dia no fes res, simplement em consumiria»
  6. L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
  7. L’home enverinat per la seva parella a Manresa era el bomber Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
  8. La família Sobrerroca dona plaques de carrers de Manresa retirades pels franquistes

Sánchez redobla l’aposta per l’agenda econòmica i l’habitatge per tancar el curs polític davant el vendaval judicial

Sánchez redobla l’aposta per l’agenda econòmica i l’habitatge per tancar el curs polític davant el vendaval judicial

Retencions a la C-25, a Manresa, per un accident

Retencions a la C-25, a Manresa, per un accident

Sant Vicenç proposa deu dies d’actes d’una festa major amb concert de Miki Núñez i molta cultura popular

Sant Vicenç proposa deu dies d’actes d’una festa major amb concert de Miki Núñez i molta cultura popular

La selecció espanyola d'escalada arriba a Barcelona amb diversos noms a seguir de prop

La selecció espanyola d'escalada arriba a Barcelona amb diversos noms a seguir de prop

Detenen tres persones que traficaven amb droga a prop d'una escola de Vilanova del Camí

Detenen tres persones que traficaven amb droga a prop d'una escola de Vilanova del Camí

El Parc dels Búnquers redobla l'especialització històrica: nova biblioteca i més continguts

El Parc dels Búnquers redobla l'especialització històrica: nova biblioteca i més continguts

Endesa anuncia que ha solucionat l’avaria que ha deixat sense llum més d’11.000 abonats a la Barcelona metropolitana

Endesa anuncia que ha solucionat l’avaria que ha deixat sense llum més d’11.000 abonats a la Barcelona metropolitana

David Gil: "fer els pastissets del Tour m'ha fet una doble il·lusió, per l'esdeveniment i per la Cerdanya"

David Gil: "fer els pastissets del Tour m'ha fet una doble il·lusió, per l'esdeveniment i per la Cerdanya"
Tracking Pixel Contents