Incidència a Collblanc
Endesa anuncia que ha solucionat l’avaria que ha deixat sense llum més d’11.000 abonats a la Barcelona metropolitana
La incidència, que ha arribat a afectar 17.000 clients, ha deixat sense subministrament abonats a Barcelona, L'Hospitalet, Esplugues i Cornellà
El Periódico
Una avaria en un cable pròxim a la subestació elèctrica de Collblanc, a L'Hospitalet, ha afectat des d’aquest dilluns a les 22.00 hores 11.586 abonats, una xifra que ha anat «baixant progressivament», segons ha informat Protecció Civil de la Generalitat en un apunt a X recollit per Europa Press. Endesa ha informat aquest matí que s’ha pogut solucionar la incidència gradualment i que «a les 4.55 hores» s’havia normalitzat la situació «per a tots els usuaris afectats».
La incidència, que ha arribat a afectar prop de 17.000 clients, havia deixat sense subministrament abonats a Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat. Efectius d’Endesa han treballat de matinada en la resolució d’aquesta avaria i han executat maniobres per donar subministrament als clients per vies alternatives.
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