Els campaments d’estiu tindran ‘classes’ sobre l’eclipsi
El Govern s’alia amb la Fundació Catalana de l’Esplai per impartir formacions específiques del fenomen astronòmic a nens i nenes.
Valentina Raffio
Tots els nens i nenes que aquest estiu assisteixin als campaments de la Fundació Catalana de l’Esplai rebran classes sobre l’eclipsi per poder entendre més i millor aquest excepcional fenomen que es podrà viure el 12 d’agost a Espanya. Segons va anunciar ahir la consellera de Recerca, Núria Montserrat, l’objectiu és aprofitar aquest esdeveniment tan estel·lar per acostar la ciència als més joves i, amb una mica de sort, "aprofitar el seu potencial com a inspirador de vocacions científiques". "Hem d’aprofitar l’oportunitat única que ens ofereix aquest esdeveniment, es tracta d’una extraordinària finestra per col·laborar i per posar en valor la ciència, fent-la permeable al conjunt de la ciutadania", va defensar Montserrat durant un esdeveniment celebrat a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat.
Segons expliquen des de la conselleria, al llarg de tot el curs escolar es van portar a terme activitats en diversos centres educatius per parlar de l’eclipsi. Entre aquestes destaquen classes impartides per docents que van rebre formacions específiques, així com xerrades de científics i científiques espacials que van recórrer escoles per parlar d’astronomia. Ara que va finalitzar el curs escolar, diverses entitats es van coordinar per traslladar la divulgació a espais de lleure com els campaments d’estiu a Catalunya. En el cas de Fundesplai, s’estima que l’any passat les activitats van arribar a més de 400.000 persones.Segons expliquen des de la conselleria, al llarg de tot el curs escolar s’han fet activitats en diversos centres educatius per parlar de l’eclipsi. Entre aquestes destaquen classes impartides pels mateixos docents, que en molts casos han rebut formacions específiques per poder parlar d’aquest succés, així com xerrades de científics i científiques espacials que han recorregut escoles de tot el territori per parlar d’astronomia. Però ara que ha finalitzat el curs escolar, lluny de donar per finalitzada la tasca informativa, diverses entitats s’han coordinat per traslladar la divulgació a espais de lleure com, per exemple, els campaments d’estiu a Catalunya. En el cas de Fundesplai, per exemple, s’estima que l’any passat les activitats van arribar a més de 400.000 persones.
En aquest programa d’activitats, que ve impulsat pel Departament de Recerca i Universitats i el d’Educació i Formació Professional, es comptarà amb la col·laboració de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) i amb la participació de científics de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IECC) i l’Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB). Els impulsors d’aquesta iniciativa assenyalen que l’objectiu és crear una "experiència educativa, participativa i rigorosa" per parlar de l’eclipsi que es viurà en els pròxims mesos, a fi que "tothom, especialment aquells que es trobin en zones que són fora de la franja de la totalitat de l’eclipsi, pugui entendre la magnitud d’aquest fenomen", que serà el primer del seu tipus que es deixa veure al llarg de la península Ibèrica en més d’un segle.En aquest programa d’activitats, impulsat pel departament de Recerca i Universitats així com el de d’Educació i Formació Professional, es comptarà amb la col·laboració de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) i amb la participació de científics l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IECC) i l’Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB). Els impulsors d’aquesta iniciativa afirmen que l’objectiu és crear una "experiència educativa, participativa i rigorosa" per parlar de l’eclipsi que es viurà en els pròxims mesos amb l’objectiu final que "tothom, especialment aquells que siguin en zones fora de la franja de la totalitat de l’eclipsi, pugui entendre la magnitud d’aquest fenomen" que, segons afirmen els experts, serà el primer del seu tipus que es deixa veure a la península Ibèrica en més d’un segle.
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