El jutge ordena l’internament del detingut per l’incendi a Tiana
David López Frías
El jutge d’instrucció del Tribunal d’Instància de Mataró va acordar l’internament en un centre psiquiàtric de l’home detingut com a presumpte autor de l’incendi forestal que divendres va afectar Tiana (Maresme).La plaça 5, Secció d’Instrucció del Tribunal de Instància de Mataró, ha acordat l’internament en un centre psiquiàtric de l’home detingut com a presumpte autor de l’incendi forestal que divendres passat va afectar Tiana (Maresme).
Segons va confirmar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutge va decretar un ingrés involuntari perquè el detingut rebi tractament mèdic. Quan els facultatius considerin que es troba en condicions, tornarà a ser posat a disposició judicial.Segons ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC9, el jutge ha decretat un ingrés involuntari perquè el detingut rebi tractament mèdic i, quan els facultatius considerin que es troba en condicions, torni a ser detingut i posat a disposició judicial.
La mesura la va avançar la consellera d’Interior, Núria Parlon. Es tracta d’un mecanisme habitual quan l’estat de salut del detingut impedeix prendre-li declaració: el jutge substitueix la presó preventiva per un internament mèdic mentre es resol si està en condicions d’afrontar el procediment.La mesura l’ha avançat la consellera d’Interior, Núria Parlon. Es tracta d’un mecanisme habitual quan l’estat de salut del detingut impedeix prendre-li declaració: el jutge substitueix la presó preventiva per un internament mèdic mentre es resol si està en condicions d’afrontar el procediment.
El succés va tenir lloc el 26 de juny, quan es va declarar un incendi amb diversos focus simultanis en una zona boscosa entre Tiana i Montgat (Maresme). Les flames van calcinar 48 hectàrees de massa forestal i van afectar altres municipis limítrofs.El succés va tenir lloc el divendres 26 de juny, quan es va declarar un incendi amb diversos focus simultanis en una zona boscosa situada entre Tiana i Montgat (Maresme). Les flames, que les autoritats van qualificar des del primer moment com a intencionades, van calcinar unes 48 hectàrees de massa forestal i van afectar altres municipis limítrofs.
En les tasques d’extinció hi van participar 136 efectius, amb 11 mitjans aeris i 16 vehicles d’aigua, i el foc va quedar estabilitzat cap a les 16.30 hores i controlat dues hores més tard. Protecció Civil va arribar a ordenar el confinament preventiu de diverses zones de Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, així com a la urbanització Colònia Bosc i l’alberg La Conreria. També es van desallotjar de manera preventiva el poliesportiu i la piscina municipal de Tiana, on es desenvolupava un casal d’estiu.
Els Mossos d’Esquadra van detenir el sospitós poc després d’iniciar-se el foc, gràcies al testimoni d’una persona que va declarar haver-lo vist provocant diversos focus. L’arrest es va produir a la carretera B-500, que es va mantenir tallada entre Badalona i Molletels Mossos d’Esquadra van detenir el sospitós poc després d’iniciar-se el foc, gràcies al testimoni d’una persona que va declarar haver-lo vist provocant diversos focus. L’arrest es va produir a la carretera B-500, que es va mantenir tallada entre Badalona i Mollet mentre avançaven les flames..El cultiu de vinya a la zona i les neteges perimetrals van ajudar que el foc no es propagués més. L’Ajuntament de Tiana ha anunciat que es personarà com a part en el procediment judicial per "defensar els interessos del municipi".
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