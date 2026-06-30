La terapeuta dels Andic ha de justificar el secret professional
Avui comencen al jutjat de Martorell les declaracions de testimonis clau per aclarir la mort del fundador de Mango.
J. G. Albalat
La jutge que investiga la mort d’Isak Andic, fundador de Mango, que va tenir lloc el 14 de desembre del 2024 al caure per un barranc en un sender de Montserrat, a Collbató, començarà avui a interrogar testimonis clau per aclarir si es va tractar d’un homicidi, delicte del qual està acusat el primogènit del magnat de la moda, Jonathan Andic. Entre les persones que desfilaran pel jutjat de Martorell hi ha la terapeuta de la família Andic, Julia Lüderwaldt, i la seva germana, que col·laborava en la teràpia.La jutge que investiga la mort d’Isak Andic, fundador de Mango, ocorreguda el 14 de desembre del 2024 al caure des d’un barranc en un sender de Montserrat, a Collbató, començarà aquest dijous a interrogar testimonis clau per aclarir si, com sospita inicialment, es va tractar d’un homicidi, delicte del qual està acusat el primogènit del magnat de la moda, Jonathan Andic. Entre les persones que desfilaran pel malmès jutjat de Martorell hi ha la terapeuta de la família Andic, Julia Lüderwaldt, que va mediar per mirar de resoldre el conflicte que existia entre pare i fill, i la germana de la terapeuta, que col·laborava en la teràpia.
La declaració de Lüderwaldt, a proposta de la fiscal Teresa Yoldi, pot ser essencial en la investigació, tot i que davant els Mossos d’Esquadra va al·legar secret professional per no respondre sobre la teràpia que va fer a la família Andic. Aquesta terapeuta no està col·legiada a Espanya com a psicòloga, de manera que no pot exercir com a tal. El seu rastre a internet és pràcticament nul. En la seva targeta de visita es presenta com a "psicoanalista". La web de Grupo Estena, especialitzat en medicina natural i benestar emocional, la defineix com a "metge, psicòloga i psicoanalista".
Com a terapeuta, Lüderwaldt té el deure de confidencialitat respecte al que li explica un client. No obstant, al no estar col·legiada, serà més difícil que pugui emparar-se en el secret professional. Si Jonathan Andic l’autoritzés, aquesta terapeuta podria declarar davant la jutge de Martorell, Raquel Nieto. Aquest és un dels dilemes que s’haurà de resoldre avui. La fiscalia té intenció d’interrogar-la. L’única possibilitat que la terapeuta no entri en conflicte seria que Jonathan Andic l’alliberés d’aquest secret.Com a terapeuta, Lüderwaldt té deure de confidencialitat respecte al que li explica un client. En el seu cas, no obstant, al no estar col·legiada, serà més difícil que pugui emparar-se en el secret professional. Si Jonathan Andic l’autoritzés, aquesta terapeuta sí que podria declarar davant la jutge de Martorell, Raquel Nieto. Aquest és un dels dilemes que s’haurà de resoldre aquest dijous. En principi, la fiscalia té intenció d’interrogar-la. L’única possibilitat que la terapeuta no entri en conflicte seria que Jonathan Andic l’alliberés d’aquest secret.
En una de les interlocutòries dictades en la causa, la jutge de Martorell va demanar diligències per "poder acreditar les circumstàncies en les quals es va produir la mort d’Isak Andic i poder determinar amb exactitud la possible participació de Jonathan Andic i si hi va haver terceres persones que van participar en els fets". La togada considera que aquestes "terceres persones" van poder recomanar a Jonathan fer l’excursió amb el seu pare a Collbató. Cita "concretament" la terapeuta de la família Andic. Una de les qüestions per dilucidar és si sabia o no que Jonathan havia demanat al seu pare que li avancés en vida part de l’herència que li tocava.En una de les interlocutòries dictades al si de la causa, la jutge de Martorell va demanar una sèrie de diligències per "poder acreditar les circumstàncies en les quals es va produir la mort d’Isak Andic i poder determinar amb exactitud la possible participació de Jonathan Andic i si existissin terceres persones que participessin en els fets". La togada considera que aquestes "terceres persones" van poder recomanar a Jonathan fer l’excursió amb el seu pare a Collbató. Per això cita "concretament" la terapeuta de la família Andic. Una de les qüestions a dilucidar és si sabia o no que Jonathan havia demanat al seu pare que l’avancés en vida part de l’herència que li tocava.
Un dels missatges en els quals se sostenen les sospites va ser el que a mitjans de juliol del 2024 va remetre Jonathan al seu pare, cinc mesos abans de la caiguda fatal, en el qual deia: "Tenir un fill com jo és el més dur que pot passar a un pare. He recordat algunes discussions en les quals no m’estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te". Els missatges que consten en la causa són un dels principals indicis sobre la suposada mala relació entre pare i fill. La defensa va expressar que la frase està "treta de context" i forma part d’un escrit més extens emmarcat en un període de reconciliació vinculat a la teràpia familiar.Un dels missatges en els quals se sostenen les sospites va ser el remès a mitjans de juliol del 2024 per Jonathan al seu pare, cinc mesos abans de la caiguda fatal, en què deia: "Tenir un fill com jo és el més dur que pot passar a un pare. He recordat algunes discussions on no m’estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te". Els missatges que consten en la causa són un dels principals indicis sobre la suposada mala relació entre pare i fill. En aquest sentit, la defensa ja va expressar en el seu moment que la frase està "treta de context" i forma part d’un escrit més extens emmarcat en un període de reconciliació que estaria vinculat, d’alguna manera, a la teràpia familiar.
La vídua de l’empresari
Un altre dels testimonis importants que està previst que comparegui avui és la vídua d’Isak Andic, Estefania Knuth. La parella de l’empresari mort va explicar als Mossos les desavinences i discussions entre el seu marit i Jonathan. No va estar d’acord amb la part de l’herència que li va correspondre.Un altre dels testimonis importants que està previst que comparegui aquest dijous al jutjat és la vídua d’Isak Andic, Estefanía Knuth. La parella de l’empresari mort va explicar als Mossos les desavinences i discussions entre el seu marit i Jonathan. A més, no va estar d’acord amb la part de l’herència que li va correspondre.
La dona sembla que va estar intentant pactar amb els tres fills del fundador de Mango, els seus hereus, una quantitat més convenient per a ella. En el testament d’Isak Andic hi figurava que la seva voluntat era que l’herència es repartís a parts iguals entre els seus tres fills –Jonathan, Sarah i Judith– i que determinades persones rebessin una altra part del llegat. El primer munt equival a tot el seu patrimoni –l’empresa Mango, vaixells, obres d’art, immobles i deutes–, mentre que el segon és una quantitat específica destinada a les persones que va triar el mort. Knuth es troba entre aquestes personesDe fet, la dona hauria estat provant de pactar amb els tres fills del fundador de Mango, els seus hereus, una quantitat més convenient per a ella. Al testament d’Isak Andic figurava que la seva voluntat era que l’herència es repartís a parts iguals entre els seus tres fills –Jonathan, Sarah i Judith– i que determinades persones rebessin una altra part del llegat. El primer equival a tot el seu patrimoni –l’empresa Mango, barcos, obres d’art, immobles i també els seus deutes–, mentre que el segon és una quantitat específica destinada a les persones que lliurement va triar el mort. Knuth es troba entre aquestes persones.
- L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
- L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
- El bomber presumptament enverinat va morir a Sant Joan de Déu de Manresa
- A presó una infermera per enverinar amb medicaments la seva parella, que era bomber, a Manresa
- Santpedor es mostra consternat pel cas d'enverinament del bomber del municipi
- És normal despertar-se diverses vegades durant la nit o pot ser un senyal que alguna cosa no va bé?
- Els samurais que es van meravellar amb Montserrat fa més de 400 anys
- Mor als 54 anys l’actriu i presentadora argentina Ernestina Pais després que un tren envestís el seu cotxe