En qualitat de testimoni
La terapeuta de la família Andic no s’acull al secret professional i declara durant tres hores
La jutge ha advertit Julia Lüderwaldt que no podia acollir-se a aquesta prerrogativa
Jonathan Andic estava «bloquejat» i «en xoc» després de la caiguda del pare, segons els excursionistes que el van ajudar a Montserrat
J. G. Albalat
Julia Lüderwaldt, la terapeuta de la família Andic, ha declarat aquest dimarts durant gairebé tres hores com a testimoni davant la jutge de Martorell, Raquel Nieto Galván, que investiga la presumpta participació de Jonathan Andic en la mort del seu pare, Isak Andic, el fundador de l’imperi Mango, que va morir després de caure per un precipici a Montserrat el 14 de desembre del 2024.
La jutge li ha advertit que no podia acollir-se al secret professional, fet que explica la durada de l’interrogatori. En la seva declaració davant els Mossos d'Esquadra, la terapeuta, psicòloga que no està col·legiada a Espanya, sí que es va acollir al secret professional per no declarar.
La jutge tenia un interès especial a interrogar Lüderwaldt per conèixer les males relacions entre pare i fill, així com la possible influència que aquesta terapeuta podia exercir en la família.
La terapeuta portava una elegant jaqueta blanca i ulleres de sol. Després de la seva declaració, ha sortit escortada per dos Mossos d'Esquadra que l’han acompanyat fins a un taxi. Un d’ells li ha obert la porta. La seva germana, que l’ajudava en la teràpia entre Jonathan i el seu pare, també ha estat citada a declarar i ho ha fet durant 45 minuts. La terapeuta, que ha estat sotmesa a un interrogatori detallat per part de la fiscal Teresa Yoldi, no ha volgut parlar amb els mitjans de comunicació. Ni ha esperat la seva germana per anar-se’n del lloc.
Els excursionistes
Aquest dimarts també han declarat com a testimonis davant el jutge els dos excursionistes que es van trobar Jonathan Andic a Montserrat després de la caiguda del pare i que el van ajudar, així com la vídua d’Isak Andic, la golfista professional Estefania Knuth. Segons un dels senderistes, Jonathan estava «afectat, en xoc i bloquejat» després de la caiguda i mort del seu pare. Andic fill ja estava parlant amb el 112 quan aquests excursionistes se’l van trobar al sender de Collbató. Van ser ells els qui van parlar amb els serveis d’emergències per donar-los les coordenades del lloc de la caiguda.
A més, un d’aquests excursionistes va acompanyar Jonathan a l’aparcament «per humanitat» i van trigar a arribar-hi uns 10 minuts. Allà, Jonathan i ell van esperar que arribessin els Bombers. Quan ho van fer, aquest excursionista va abandonar el lloc, es va reunir amb el seu altre amic i va continuar la ruta.
Segons un d’aquests excursionistes, Jonathan li va explicar que «anava davant» del seu pare i que va sentir, a les seves espatlles, unes «pedres» que queien. La ruta no és perillosa, però la zona en què va caure Isak Andic és l’únic punt «on, si rellisques, caus al buit». «Entenc que és un camí en què, si perds la línia, caus i no tens on agafar-te, tot i que no és un camí perillós», ha manifestat un dels excursionistes. Els excursionistes, que no van declarar en el seu moment en seu policial, van rebre la setmana passada la notificació del jutjat.
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