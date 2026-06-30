Trobades restes de droga al cotxe del xoc del Poblenou
La policia localitza material associat al gas del riure a les restes del vehicle que diumenge va fugir dels Mossos i va provocar una col·lisió mortal.
Jordi Ribalaygue
La investigació oberta pel xoc mortal al Poblenou que va causar dos morts diumenge apunta que el conductor que va fugir dels Mossos havia consumit presumptament gas del riure. La substància, també coneguda com a òxid nitrós, ha guanyat notorietat entre els joves que l’adquireixen a un preu baix entorn de discoteques i zones habituals de botellons, per induir a un estat d’eufòria acompanyat de rialles incontrolables que dura uns minuts. Diferents fonts policials afirmen que es va trobar material associat al consum del gas utilitzat com a estupefaent en les restes del vehicle del fugitiu, que va causar l’accident en què van morir ell i el conductor d’un cotxe aturat en un semàfor amb el qual va xocar. L’acompanyant d’aquest últim va resultar ferida de gravetat.
Sense identificar
Segons fonts pròximes a les indagacions, a l’automòbil de l’home que va escapar temeràriament dels Mossos es va localitzar almenys un dispensador de gas del riure i el globus amb què suposadament va inhalar la substància. Els consumidors que recorren a aquesta pràctica perillosa per a la salut inflen el globus amb l’òxid nitrós amb què el cartutx va carregat i l’aspiren emportant-se el globus a la boca.
Per ara, el causant de la col·lisió no ha sigut identificat. Sí que se sap que el vehicle del qual anava al volant tenia matrícula francesa.
La persecució que va acabar en sinistre mortal es va iniciar després que treballadors de l’hotel Hilton de Diagonal Mar fessin fora el pilot del garatge de l’establiment, per conduir de manera erràtica i perillosa. És més, van explicar que mostrava una actitud estranya. Després que el personal de l’hotel alertés la policia, el conductor va emprendre la fugida a gran velocitat, va atropellar motocicletes, va circular contra direcció i va envair la vorera en alguns trams, fins que es va estampar amb un automòbil aturat a l’encreuament dels carrers de Pallars i Fluvià.
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