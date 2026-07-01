Patrimoni
L'Amfiteatre de Tarragona, el primer monument romà del món en aplicar la realitat mixta per al visitant
Una experiència pionera permet reviure un dia d’un gladiador romà amb tecnologia d’última generació, complementària a la visita al monument
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Jan Magarolas
Tarragona fa un pas més per apropar el seu ric patrimoni històric romà als visitants dels monuments. Aquest dimecres s'ha convertit en la primera ciutat del món a aplicar una experiència immersiva de realitat mixta en un jaciment d'origen romà, com la que s'ha presentat a l'Amfiteatre. La proposta s'anomena El Clam de Tàrraco, està impulsada per WeRiseUp i permet a l'espectador, a través d'unes ulleres de realitat virtual, endisar-se en diverses escenes d'època romana amb gladiadors a l'arena i el públic a les graderies.
L'experiència, que té una durada aproximada de 12 minuts i un cost de 7 euros, vol ser un complement addicional de la visita convencional al monument. Seguint la normativa per a un jaciment que és Patrimoni Mundial de la Unesco, l'equipament de la proposta és temporal i reversible, i no ha requerit de cap intervenció física a l'Amfiteatre.
Un dia a la vida d'un gladiador
La proposta està impulsada per WeRiseUp, una joint venture entre PortAventura World i Vekoma, i s'ha presentat aquest dimecres al monument. Utilitza ulleres de realitat mixta d'última generació que combinen l’observació directa de l'espai amb recreacions digitals; d'aquesta, manera, el visitant podrà viure una experiència immersiva sense deixar de percebre en cap moment l'espai real i el valor arqueològic excepcional de l'Amfiteatre.
L’experiència s’ha dissenyat com un complement de la visita habitual al monument d'origen romà, amb uns 2.000 anys d'història, i s’ha creat sense necessitat de fer cap intervenció física permanent. Tot el material i equipament instal·lat és provisional i es pot retirar, seguint criteris de mínima afectació i de preservació integral d’aquest espai declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO, indiquen des de l'Ajuntament de Tarragona.
A través de la història d’un jove aspirant a gladiador, els participants podran descobrir com era un dia de grans jocs a la capital de la Hispània Citerior, conèixer els secrets de l’edifici i assistir virtualment a escenes vinculades als espectacles que hi tenien lloc en època romana. L'experiència ja està disponible a l’Amfiteatre de Tarragona, de forma voluntària per als visitants del monument, i té una durada aproximada de 12 minuts i un cost de 7 euros, addicional a l’entrada habitual.
En l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha volgut posar a prova les ulleres i l'experiència i ha destacat el patrimoni de la ciutat com "un dels seus grans actius culturals, identitaris i de projecció de futur". La incorporació de la realitat mixta a la visita de l'Amfiteatre permet "explicar la història amb nous llenguatges, arribar a nous públics i oferir una visita més propera, comprensible i emocionant", ha explicat Viñuales, que ha reivindicat que la ciutat s'adapti a les noves tecnologies per apropar el patrimoni al visitant.
Per la seva part, el CEO de WeRiseUp, Andreu Tobella, ha dit que El Clam de Tàrraco representa "una nova manera d’acostar el patrimoni a les persones, posant-les al centre i dotant-les d’un context precís i interactiu". "Gràcies a la combinació de tecnologia i història, l’Amfiteatre de Tarragona es converteix en el punt de partida d’una nova categoria d’experiències culturals immersives que dialoguen entre passat i futur”, ha dit Tobella.
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