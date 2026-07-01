L’arma legal que molts propietaris desconeixen per fer fora un 'inquiokupa' en només 48 hores
Un tràmit poc utilitzat pot accelerar el desnonament
El problema dels okupes i dels 'inquiokupes' s’ha convertit en una de les grans preocupacions de molts propietaris a Espanya. Tenir un habitatge llogat ja no sempre és sinònim de tranquil·litat: cada vegada hi ha més casos d’inquilins que deixen de pagar, es neguen a marxar o continuen vivint al pis quan el contracte ja ha acabat.
Aquesta situació ha alimentat la sensació que els propietaris tenen pocs mecanismes ràpids per recuperar el seu habitatge. Els processos judicials poden allargar-se durant mesos, i fins i tot més d’un any, mentre el propietari continua assumint despeses, impostos, comunitat, hipoteca o manteniment del pis. Per això, qualsevol eina legal que permeti actuar amb més rapidesa desperta un gran interès en el mercat del lloguer.
Una d’aquestes eines és inscriure el contracte de lloguer al Registre de la Propietat, un tràmit que els Registradors de la Propietat recomanen, però que encara fan molt pocs arrendadors. Segons va explicar Teresa López, directora de Relacions Institucionals del Col·legi de Registradors d’Espanya, en un seminari organitzat per l’APIE a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, a Santander, només una part ínfima dels contractes de lloguer s’inscriuen al Registre.
Què són els 'inquiokupes'?
Els 'inquiokupes' són inquilins que entren en un habitatge de manera aparentment legal, signant un contracte de lloguer, però que després deixen de pagar la renda o es neguen a abandonar el pis quan el contracte finalitza.
A diferència de l’okupació clàssica, en què una persona entra per la força o sense permís en un immoble, la 'inquiokupació' comença amb una relació contractual. El problema apareix quan l’inquilí incompleix el contracte i el propietari ha d’iniciar un procediment judicial per recuperar el seu habitatge.
Segons les dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), entre gener i març del 2026 els tribunals espanyols van rebre 16.167 sol·licituds de llançament relacionades amb 'inquiokupes' i okupes, un 19% més que en el mateix període de l’any anterior. Les sol·licituds d’execució hipotecària també van augmentar fins a les 7.194, un 17% més.
Com es pot fer fora un 'inquiokupa' del teu pis?
La clau, segons els Registradors de la Propietat, és inscriure el contracte de lloguer al Registre de la Propietat i incloure-hi una clàusula clara: que, en cas d’impagament del lloguer, el contracte queda automàticament resolt.
Això vol dir que, si l’inquilí deixa de pagar, el propietari pot acudir als tribunals i sol·licitar el desnonament de manera molt més ràpida. En aquests casos, el propietari podria demanar judicialment el llançament en només 48 hores, sempre que el contracte estigui correctament inscrit i inclogui aquesta clàusula resolutòria.
Aquest sistema no elimina la necessitat de passar per la justícia, però sí que pot escurçar de manera important els terminis respecte a un desnonament convencional, que a Espanya pot durar entre sis mesos i més d’un any.
Com funciona la inscripció del contracte?
Inscriure un contracte d’arrendament al Registre no és obligatori, però sí possible. La Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) permet inscriure contractes de lloguer d’habitatges, així com subarrendaments, cessions i subrogacions.
Per fer-ho, l’habitatge ha de constar a nom de l’arrendador al Registre de la Propietat. A més, el contracte privat s’ha d’elevar a escriptura pública davant notari o formalitzar-se directament d’aquesta manera.
El document ha d’incloure la identitat de les parts, la durada del contracte, la renda inicial i totes les clàusules pactades. També cal acreditar la liquidació i el pagament de l’impost corresponent, com l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), que varia segons la comunitat autònoma.
Quant costa protegir el teu lloguer?
El tràmit té tres costos principals: la notaria, els aranzels del Registre de la Propietat i l’ITP. En contractes de cinc anys, el cost total acostuma a situar-se entre els 150 i els 300 euros, incloent-hi les despeses notarials i registrals.
Tot i que pot semblar una despesa afegida, els experts la consideren una inversió assumible si es compara amb el cost econòmic i emocional d’un procés llarg contra un 'inquiokupa'.
Laura Martínez, portaveu d’iAhorro, defensa que es tracta d’una eina molt útil per donar més seguretat al mercat del lloguer. “És una inversió molt raonable si es té en compte el que pot costar un procés de desnonament convencional, que a Espanya pot allargar-se entre sis mesos i més d’un any. Per menys de 300 euros, el propietari es garanteix una via de sortida molt més àgil en cas d’impagament”, explica.
També protegeix l’inquilí
Tot i que aquesta mesura beneficia especialment el propietari, la inscripció del contracte també pot protegir l’inquilí. Si l’habitatge es ven, el nou propietari haurà de respectar el contracte de lloguer fins al final del termini pactat.
Per al propietari, en canvi, el contracte inscrit reforça la seva posició davant un cas d’impagament i facilita l’execució de les clàusules resolutòries. A més, segons iAhorro, els tribunals valoren positivament el contracte inscrit com a prova reforçada en litigis relacionats amb okupació o 'inquiokupació'.
En un context en què els conflictes pel lloguer continuen creixent, inscriure el contracte al Registre pot marcar la diferència entre un procés llarg i costós o una resposta judicial molt més ràpida.
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