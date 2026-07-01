Un arsenal d’activitats gratuïtes per tota la ciutat
La capital catalana dona la benvinguda a l’espectacle ciclista més gran del món amb més de 70 activitats gratuïtes als deu districtes de la ciutat fins diumenge vinent.
Begoña González
Barcelona s’ha posat ja el mallot per celebrar que la capital catalana serà per primera vegada en la història l’escenari del Grand Départ del Tour de França, la competició ciclista més prestigiosa del món. Juntament amb Tarragona, Granollers i altres localitats catalanes, els carrers barcelonins acolliran un inici de cursa que posarà de relleu la diversitat del paisatge, la cultura i l’aposta de Catalunya per aquest gran esdeveniment. En aquest context, Barcelona ha dissenyat un conjunt de programes, iniciatives i experiències per fer de la bicicleta i del ciclisme una eina de cohesió, educació i transformació urbana que perduri més enllà del Grand Départ i deixi empremta a la ciutat, als seus espais i en les noves generacions de ciclistes.
Des de divendres passat i fins al diumenge dia 5 de juliol, la capital catalana desplegarà una oferta de més de 70 activitats gratuïtes que tindran lloc als deu districtes de la ciutat. La programació que ha presentat l’Ajuntament de Barcelona inclou concerts, espectacles itinerants, cultura popular, propostes familiars, gastronomia i activitats comercials per acostar l’esperit del Tour a tota la ciutadania. Entre les activitats destacades hi haurà la carrossa espectacle Le Tour on Tour, que recorrerà els barris de la ciutat, així com la proposta Barcelona en Ruta, amb actuacions culturals i artístiques distribuïdes pels districtes.
La plaça de la Catedral i la plaça de Margarida Xirgu seran els principals escenaris de la programació musical i cultural en aquesta aposta per la descentralització que portarà als barris la festa implicant-hi equipaments municipals, mercats, comerços i entitats.
La programació musical gratuïta d’aquest esdeveniment no tindrà res a envejar a grans festes de la ciutat i reunirà artistes de la talla de Sidonie, Doctor Prats, 31 FAM, Suu, Ladilla Rusa, Sexenni, Ambauka i Xiula, entre d’altres, a la catedral, i Joan Garriga, DJ Trapella, Zum Zum Teatre, Els Atrapasomnis, Boom Boom Fighters i La Mercabanda a la plaça de Margarida Xirgu. A més, la programació també inclourà activitats familiars, balls de gegants i actuacions dels Falcons de Barcelona.
Arrelament ciutadà
No obstant, l’espectacle més esperat serà la presentació dels 23 equips participants que tindrà lloc demà a les 18.30 hores. L’esdeveniment, que començarà al Recinte Modernista de Sant Pau i continuarà amb una desfilada per l’avinguda de Gaudí fins a l’escenari principal, situat davant la Sagrada Família, ha sigut l’aposta principal del consistori per a aquesta gran festa. Dirigit per Martí Torras Mayneris i presentat pels periodistes Carlos de Andrés, Elisenda Pineda i Jordi Basté, mostrarà, sota el lema Barcelona abraça el Tour, com la capital catalana pretén celebrar l’històric Grand Départ.
D’aquesta manera, el consistori pretén que l’inici del Tour no converteixi Barcelona en un simple escenari, sinó en una ciutat protagonista que pugui aprofitar l’esdeveniment per activar la cultura, la participació i l’orgull de pertinença.
El Tour serà motor d’exposicions i activitats que connectaran esport i cultura; impulsarà propostes als barris, acostant l’esdeveniment a la ciutadania, i servirà per posar en relleu la història i la relació de Barcelona amb el ciclisme i el Tour. Amb més de 120 anys de trajectòria i 113 edicions, és la cursa ciclista per etapes més reconeguda, antiga i seguida del món, retransmesa a més de 190 països i amb una audiència estimada de 150 milions de persones només a Europa.
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