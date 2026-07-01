Els dies 2, 4 i 5 de juliol
Barcelona tallarà un centenar de carrers i accessos a la ronda Litoral pel pas del Tour de França
Aquest dijous es restringirà el trànsit a l’entorn de la Sagrada Família i dissabte hi haurà afectacions en vies importants com Aragó o Mallorca
Les previsions de l’Ajuntament apunten que el pas de la ronda gal·la atraurà fins a 1,3 milions d’aficionats a la capital catalana
MOBILITAT |
Afectacions a la mobilitat i en el transport públic pel pas del Tour de França a Barcelona
TANQUES |
Els carrers de Barcelona escalfen motors per al Tour de França: tindran gairebé 40.000 tanques de protecció
Gerardo Santos
Més que una recta final, el que aquests últims dies ha encarat la ciutat de Barcelona és el gran esprint final en els preparatius perquè el Grand Départ del Tour de França, que per primera vegada es porta a terme a Catalunya, es desenvolupi amb èxit. «És l’esdeveniment esportiu més gran que una ciutat pot encarar», declarava el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, David Escudé, durant la roda de premsa en què es va detallar el dispositiu de mobilitat. No en va, en total quedaran tallats un centenar de carrers, s’intal·laran pràcticament 40.000 tanques de protecció i les previsions de l’Ajuntament de Barcelona apunten que el pas de la ronda gal·la atrauràfins a 1,3 milions d’aficionats a la ciutat.
La competició arrencarà el cap de setmana, però aquest dijous 2 de juliol tindrà lloc la popular presentació dels 23 equips participants, per a la qual l’Ajuntament de Barcelona ha preparat una desfilada dels ciclistes que començarà al recinte modernista de Sant Pau, baixarà en línia recta per l’avinguda de Gaudí, i finalitzarà a l’escenari disposat davant la Sagrada Família, amb una torre de Jesús que va ser recentment beneïda pel papa Lleó XIV durant la visita a Barcelona.
Igualar l’espectacularitat i l’impacte mundial que va tenir l’acte no serà fàcil, però el consistori barceloní assegura haver preparat un espectacle «dinàmic» i ple de sorpreses, amb el qual pretén «escriure una pàgina en la història del Tour que ho posi molt difícil a la pròxima ciutat que aculli el Grand Départ», en paraules del regidor Escudé. Aquest dijous, l’entorn de les dues joies arquitectòniques barcelonines quedarà restringit al trànsit rodat. Es tracta d’una àrea de gairebé 1,5 quilòmetres quadrats, que engloba una cinquantena d’illes de l’Eixample. Les previsions més optimistes de l’Ajuntament apunten a l’assistència d’unes 80.000 persones.
Carrers tallats i afectacions a la ronda Litoral
Per a dissabte, els carrers tallats ja no conformen un perímetre, sinó que responen al recorregut dels ciclistes, que travessarà de nord a sud la ciutat, paral·lelament a la línia de la costa. A partir de les 12.00 hores, i fins a aproximadament les 20.30 hores, es tallaran les següents vies: avinguda del Litoral, carrer de Salvador Espriu, carrer de Carmen Amaya, passeig de Calvell, passeig de Garcia Fària, carrer Bac de Roda, carrer Llull, carrer de Josep Pla, carrer de Cantàbria, rambla de Guipúscoa, carrer Aragó, carrer de Lepant, carrer Mallorca, passeig de Gràcia, carrer Tarragona, avinguda de la Reina Maria Cristina, passeig de Santa Madrona, avinguda de l’Estadi, carrer dels Jocs del 92, carrer del Foc i passeig Olímpic. Hi podrien assistir entre 650.000 i 850.000 persones, preveu el consistori.
A més, la ronda Litoral patirà restriccions als accessos 23, 24 i 25. Concretament, la sortida de l’accés 25 quedarà tancada en sentit Besòs, i també les 23 i 24 en el mateix sentit. La número 23, en sentit Llobregat, quedarà oberta, tot i que «pràcticament aïllada, amb ús limitat per a trànsit residual». La sortida 23 en sentit Llobregat estarà tancada i, en sentit Llobregat, quedaran obertes la sortida 24 (orientada només per dirigir-se al parc del Fòrum i a Diagonal Mar) i l’entrada 24.
En el cas de diumenge, l’afectació és molt menor, i en bona mesura quedarà circumscrita a la muntanya de Montjuïc, on l’ajuntament preveu l’assistència d’entre 300.000 i 400.000 persones. A partir de les 12.00 hores i fins a les 18.00 hores (tot i que en l’àmbit de la muntanya alguns carrers poden continuar tancats fins a la matinada), no es podrà circular pel carrer de Collblanc, travessera de les Corts, carrer de Sants, carrer de la Creu Coberta, avinguda Reina Maria Cristina, avinguda de Rius i Taulet, carrer Lleida, carrer Tamarit, avinguda del Paral·lel, carrer Palaudàries, passeig de Montjuïc, carrer Font-Trobada, avinguda Miramar, carretera de Montjuïc, carrer del Castell, passeig del Migdia, passeig Olímpic, avinguda de l’Estadi, carrer Jocs del 92, carrer de Foc, passeig de la Zona Franca, carrer del Segura, carrer del Polvorí i avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia.
Posada a punt del paviment
El pas del Tour per Barcelona ja s’ha deixat notar en les últimes setmanes en part del trajecte de les dues etapes en què els ciclistes circularan per la capital catalana. L’Ajuntament ha reasfaltat 14 trams de calçada pels quals els ciclistes rodaran, en unes obres que ja van finalitzar el cap de setmana del 20 i el 21 de juny. El consistori calcula que la posada a punt de la via pública ha abarcat 85.000 metres quadrats. Uns treballs que s’han emprès per «assegurar el bon estat del paviment» en el recorregut del pilot.
La renovació del ferm inclou la plataforma marina del Fòrum, des d’on sortirà la contrarellotge per equips. Al seu torn, s’ha adequat el tram de l’avinguda Litoral, entre els carrers Bac de Roda i Selva de Mar. Sense sortir del districte de Sant Martí, s’han fet obres al passeig Calvell (entre la rotonda i l’encreuament amb el carrer Jonquera), a Bac de Roda (entre els carrers Ramon Turró i Llull), a Llull (entre Selva de Mar i Josep Pla) i a Josep Pla (entre Pujades i Pallars).
Tant la crono d’inici com la segona etapa –amb sortida des de Tarragona– acabaran coronant Montjuïc. Als voltants de la muntanya i a la muntanya mateixa, les tasques de reasfaltatge s’han estès al carrer Tarragona (entre Diputació i Gran Via), l’avinguda de Rius i Taulet (entre els carrers de la Guàrdia Urbana i Lleida), el carrer Segura (entre Guadalquivir i Camí del Polvorí), l’avinguda Miramar (entre el carrer Font-Trobada i la plaça Carlos Ibáñez), el passeig Olímpic i l’avinguda de l’Estadi. A més, s’han fet arranjaments a la travessera de les Corts (entre el carrer de Collblanc i la Riera Blanca) i a l’avinguda de la República Argentina (entre el viaducte i la plaça Lesseps). S’ha de destacar que la carrera passaria per aquesta última via, però les restriccions a Collserola per la pesta porcina africana van obligar els organitzadors a variar la ruta.
L’Ajuntament no ha detallat ara per ara el cost dels treballs de reasfaltat. El govern municipal defensa que es tracta d’«una millora que queda per a la ciutat». Al seu torn, s’ha compromès a elaborar un informe final que faci balanç de l’esdeveniment esportiu una vegada que el Tour hagi passat per Barcelona i detallar les despeses que s’han assumit amb fons públics. De moment, això sí, el conseller d’Esports, Berni Álvarez, ha anunciat en una entrevista a EL PERIÓDICO que el retorn econòmicdel pas de la ronda gal·la per terres catalanes «pot superar els 120 milions d’euros».
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