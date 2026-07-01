Urbanisme i sanitat
El Campus de Bellvitge de L'Hospitalet guanyarà 75.000 metres quadrats per a usos hospitalaris i de recerca
El consistori aprova inicialment els estatuts de l’Associació BioClúster d’Innovació i Salut, impulsada juntament amb altres organismes públics i privats
El Periódico
El Ple municipal de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) va aprovar aquest dimarts inicialment els estatuts fundacionals de l’Associació BioClúster d’Innovació i Salut i la participació del consistori com a soci fundador. L’acord també declara l’interès públic local de la participació municipal en aquesta iniciativa estratègica, que «permetrà dotar el projecte d’una estructura estable de governança i coordinació entre administracions, centres sanitaris, centres de recerca, universitats i sector privat», apunta l’ajuntament en un comunicat. L’acord ha comptat amb els vots favorables del PSC i ERC-EUiA, l’abstenció del PP i Vox i el vot en contra dels Comuns. Durant la mateixa sessió, també es va aprovar ampliar en 75.000 metres quadrats el sostre destinat a usos hospitalaris, de recerca i universitaris del campus sanitari.
L’Associació BioClúster d’Innovació i Salut s’impulsa conjuntament amb l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, l’IDIBELL, l’Institut Català d'Oncologia (ICO), l’Hospital de Sant Joan de Déu i la Universitat de Barcelona (UB), i dona continuïtat al marc de col·laboració iniciat l’any 2022 per promoure el BioClúster d’Innovació i Salut-Smart Health Community.
«El projecte té com a objectiu reforçar el posicionament de L’Hospitalet com a node metropolità de referència en l’àmbit biomèdic i de les ciències de la salut, a partir de l’excel·lència dels equipaments sanitaris, universitaris i de recerca de l’entorn de Bellvitge i la Granvia», recorda el consistori. La iniciativa s’emmarca en el desenvolupament del Biopol-Granvia, que ha de generar un nou entorn urbà, científic i empresarial orientat a la recerca, la innovació, l’atracció d’inversió, la retenció de talent i la transferència de coneixement al sistema sanitari i al teixit productiu.
El Campus de Bellvitge guanya capacitat per créixer
En paral·lel, el Ple també va donar el vistiplau inicial a la modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Campus de Bellvitge, que inclou l’Hospital Universitari de Bellvitge, el campus universitari i els centres de recerca, amb els vots favorables del PSC, ERC-EUiA, Comuns i Vox, i l’abstenció del PP.
La modificació, sol·licitada pel Servei Català de la Salut, té com a objectiu adaptar el planejament urbanístic a les necessitats actuals i futures d’aquest entorn. També permet regularitzar l’edifici Delta, construït durant el període de la covid, i altres instal·lacions complementàries, així com facilitar la modernització dels equipaments sanitaris, universitaris i de recerca.
En concret, el nou planejament permetrà ampliar en 75.000 metres quadrats el sostre destinat a usos hospitalaris, de recerca i universitaris. «Aquesta ampliació farà possible millorar les instal·lacions actuals, ampliar serveis i avançar en la consolidació de Bellvitge com un dels principals pols de salut, coneixement i innovació de l’àrea metropolitana», apunta l’ajuntament.
Canvis en la composició del consistori
Aquests punts van tenir lloc en un Ple marcat, entre altres qüestions, per la sortida i entrada de nous regidors. A l’inici de la sessió va prendre possessió del càrrec de regidora electa Martha Cecilia Cedeño, del grup municipal L’Hospitalet En Comú Podem, que substitueix així Núria Lozano, que va renunciar al càrrec en el Ple del passat 26 de maig. La nova regidora és antropòloga i veïna de L’Hospitalet.
En el transcurs del Ple, també van presentar la seva renúncia a l’acta de regidora dues membres de l’equip de govern municipal: Cristina Santón, tinenta d’alcaldia de l’Àrea de Ciutat Transformadora, amb responsabilitats en Desenvolupament Econòmic i Social, Igualtat d’Oportunitats, Cultura, Educació i Esports; i Olga Gómez, regidora dels districtes II (Collblanc-la Torrassa) i III (Santa Eulàlia i Granvia Sud) i regidora adjunta de Cicles de Vida.
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