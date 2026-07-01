Estimació estadística
Catalunya registra la xifra més alta de morts per calor en un mes de juny amb 218 defuncions prematures atribuïbles a les altes temperatures
La xifra més alta registrada fins ara, en més de 10 anys de dades, eren les 56 defuncions prematures vinculades a la calor registrades el juny de l’any passat
El 90% de les morts registrades corresponen a persones de més de 65 anys, segons apunten les estadístiques
La primera gran onada de calor de l’estiu deixa almenys 212 morts prematures a Espanya en tan sols quatre dies
Valentina Raffio
La calor ha batut un altre rècord a Catalunya. I en aquest cas, un dels més tràgics de tots. Segons calcula el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat diària (MoMo), al llarg del mes de juny s’haurien produït almenys 218 morts prematures atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya. Els registres indiquen que es tracta de la xifra més alta mai registrada per a un mes de juny. Fins ara, el rècord absolut l’ostentava el juny de l’any passat amb 56 defuncions per calor extrema. Un any més tard, aquesta xifra s’ha multiplicat exponencialment fins a arribar a un increment absolut de 162 casos i un augment percentual de gairebé el 300%. Mai, fins ara, s’havien observat tantes defuncions atribuïbles a la calor en un mes de juny quan, suposadament, l’inici de l’estiu hauria de ser més tènue que els períodes de canícula. Però tal com apunten diversos estudis, el canvi climàtic ha canviat radicalment el tauler i l’últim mes, sense anar més lluny, Catalunya ha registrat màximes per sobre dels 42 graus i mínimes que en alguns punts no han baixat dels 27. I això, lluny de limitar-se als termòmetres, li ha costat la vida a moltes persones.
El recompte, elaborat per científics de l’Institut de Salut Carles III, reflecteix una estimació estadística basada en informes diaris sobre mortalitat i temperatures a Espanya. Segons matisen els responsables d’aquest projecte, no es tracta d’un registre real de defuncions sinó d’un càlcul sobre quantes de les morts registrades al país poden ser atribuïbles a les altes temperatures. Les estadístiques corresponents al mes de juny apunten que Catalunya ha perdut almenys 218 vides a causa de la calor extrema en tot just un mes. Gran part d’aquestes, més de 130, durant els dies posteriors a l’arribada de la primera gran onada de calor de l’estiu a causa de l’acumulació prolongada d’estrès tèrmic. Només el cap de setmana passat, entre el 27 i el 28 de juny, es calcula que gairebé 50 persones van perdre la vida per l’exposició a les altes temperatures a Catalunya. I el dilluns 29, gairebé 30 més. Aquella jornada destaca com la més mortífera registrada aquest estiu a causa de les altes temperatures.
Els registres apunten que durant tot el mes de juny Catalunya ha registrat temperatures més altes del normal i màximes que a Lleida han superat de llarg els 42 graus durant diversos dies seguits i que a Barcelona han sobrepassat el llindar dels 36 graus de dia i no han baixat dels 27 de nit. Entre el 21 i el 24 de juny es va registrar la primera gran onada de calor de l’estiu, un episodi que va elevar encara més els termòmetres a tot el territori i que va deixar valors fins a 10 graus per sobre del normal en tota la geografia catalana. Segons afirma Protecció Civil, en tot just quatre dies, el Sistema d’Emergències Mèdiques va haver d’atendre almenys 264 persones per «afectacions relacionades amb la calor». En més de la meitat dels casos es va haver d’activar una ambulància i traslladar els pacients a un centre sanitari.
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