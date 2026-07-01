El Circuit torna de l’1 al 9 d’agost amb una proposta més ambiciosa
La 17a edició del festival LGTBIQ+ amplia el seu programa musical i artístic i incorpora nous escenaris nocturns com la sala Luz de Gas i el nou Seasea Club al Port Fòrum.
Patricia Castán
Barcelona tornarà a ser a principis d’agost meca internacional per al col·lectiu LGTBIQ+ amb la 17a edició del Circuit Festival, el festival especialitzat més gran del món. Una cita que mobilitza milers de visitants com a esdeveniment musical i turístic de primer ordre. En aquesta ocasió, de l’1 al 9 d’agost, promet novetats i més ambició per als seus 60.000 assistents procedents de més de 80 països, segons l’estadística d’anteriors anys. Sumaran a la seva habitual ruta de festes locals com Luz de Gas i el nou Seasea Club al Port Fòrum de Sant Adrià.
L’organització destaca que aquest estiu prop del 70% del públic serà estranger, sent Espanya, Estats Units, França, Austràlia, Regne Unit, Brasil, Itàlia, Alemanya, Canadà, Bèlgica, Països Baixos, Suïssa, Irlanda, Suècia i Emirats Àrabs Units els principals països de procedència. Sobre l’impacte econòmic, com cada any alegrarà la facturació de l’hostaleria, restauració, comerç, mobilitat, lleure i activitat cultural, sobretot a l’Eixample i a l’entorn de les convocatòries. S’estima que genera més de 1.500 llocs de treball entre llocs de treball directes i indirectes, cosa que converteix Barcelona en destinació gai d’estiu. En especial com a ciutat d’acollida a assistents de països on l’homosexualitat continua estant estigmatitzada.
L’origen del muntatge es remunta a l’any 2008 sota la batuta de la promotora catalana Matinée Group, fins a convertir-se en un esdeveniment clau per a públic LGTBIQ+ de tot el planeta, sota la consigna de "llibertat, diversitat i sentit de pertinença", així com la cultura de club que proclamen. Fins al punt de comptar amb edicions en altres països.
Innovar i ampliar
L’empresa afirma que la proposta artística del 2026 "serà la més ambiciosa de la història del festival" i reunirà més de 50 artistes nacionals i internacionals procedents d’una vintena de països. Anuncien que entre les novetats més destacades hi ha Morten, un dels productors més rellevants de l’escena dance internacional i creador de l’influent so future rave, que liderarà l’emblemàtic Water Park Day a Illa Fantasia. Tant la versió diürna com la nocturna del muntatge del parc aquàtic marcaran la data cim del festival, el dijous 4 d’agost.
Aquest 2026, anuncien que marcarà "un punt d’inflexió" en l’evolució artística del festival. D’acord amb la "constant evolució" de la comunitat diversa que representen. Així, per primera vegada incorporaran per la porta gran "artistes procedents d’escenes queer i underground", així com del circuit techno berlinès, i amplien així gèneres de música electrònica cap al hard techno, el tech house, el trance o el future rave, destaca l’organització.
Matinée no vol trencar amb el seu passat sinó ampliar el seu "univers" i les formes d’expressió. Ve a ser la maduresa del festival, que ha tingut tentacles a 50 països i suma més de 700 festes i esdeveniments internacionals. Sumant ara noves "sensibilitats", sintetitza el seu CEO, Manolo Soria.
Més enllà del programa de música i festes, apunten a "construir espais de trobada on convisquin diferents comunitats, escenes i expressions culturals sota una mateixa celebració". Per això creuen que serà la seva edició més "oberta, inclusiva i diversa", afegeix. En aquesta edició s’estrena també samarreta oficial sota el lema Circuit kids love techno, house & tribal, en recolzament a la comunitat trans, i així amplia mires a identitats i generacions diverses.
Festes durant nou dies
Altres escenaris destacats de les seves festes tornaran a ser la sala Input (amb el Big Opening, el primer dia); els saraus Guapo IA i Guys a Razzmatazz el dia 2; la HIM Belgium un dia després; el debut a Luz de Gas amb Macho, el 5; el fitxatge del Seasea Club al Port Fòrum per celebrar la gran festa diürna del dia 6; la posterior sessió nocturna Pervert XXL a Razzmatazz; la Rapido Amsterdam a la sala Safari el dia 7; la gran festa principal que repeteix a Fira Gran Via el dissabte 8; i el comiat amb La Leche, de nou al temple del Poblenou l’últim diumenge.Altres escenaris destacats de les seves festes tornaran a ser la sala Input (amb el Big Opening, el primer dia); els saraus Guapo IA i Guys a Razzmatazz el dia 2, importades del Brasil i Alemanya; la HIM Belgium un dia després; el debut a Luz de Gas amb Macho, el 5; el fitxatge del Seasea Club al Port Fòrum per celebrar la gran festa diürna del dia 6 al costat del mar; la posterior sessió noctura Pervert XXL a Razzmatazz; la Rapido Amsterdam, a la sala Safari el dia 7; la gran festa principal que repeteix a Fira Gran Via dissabte 8; i el comiat amb La Leche, de nou al temple del Poblenou l’últim diumenge.
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