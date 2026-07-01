La Generalitat segella la compra a l’AMB de les Tres Xemeneies per 42,7 milions
Jordi Ribalaygue
Les torres i la subestació elèctrica de l’antiga central tèrmica de les Tres Xemeneies del Besòs passaran en els pròxims mesos a mans de la Generalitat. El Govern es quedarà amb la totalitat de les oficines i instal·lacions pendents de construir per a les empreses que s’instal·lin en el futur pol audiovisual que s’ubicarà al límit entre Sant Adrià i Badalona. L’administració catalana obtindrà la planta desmantellada desemborsant una mica més de 40 milions d’euros d’una subvenció del Govern d’Espanya que ha transferit al Consorci del Besòs. L’adquisició s’ha segellat mitjançant un compromís de compra pel qual el Consorci del Besòs garanteix que abonarà 42,7 milions d’euros a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).Les torres i la subestació elèctrica de l’antiga central tèrmica de les Tres Xemeneies del Besòs passaran en els pròxims mesos en mans de la Generalitat de Catalunya. El Govern es quedarà així amb la totalitat de les oficines i instal·lacions pendents de construir per a les empreses que s’instal·lin en el futur pol audiovisual que s’ubicarà al límit entre Sant Adrià i Badalona. L’administració catalana es farà per complet amb la icònica planta desmantellada desemborsant una mica més de 40 milions d’euros d’una subvenció del Govern d’Espanya que ha transferit al Consorci del Besòs, com EL PERIÓDICO va informar dies enrere. La pròxima adquisició s’ha segellat a través d’un compromís de compra pel qual el Consorci del Besòs garanteix que abonarà 42,7 milions d’euros a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
L’AMB obtindrà la titularitat de les talaies de 200 metres d’altura de l’antiga central d’Endesa i la subestació operativa de la companyia i Red Eléctrica, on es preveu que es creïn 67.869 metres quadrats d’espais perquè s’hi refermin les companyies del hub audiovisual. Front Marítim del Besòs ha accedit a cedir aquestes propietats renunciant a indemnitzacions; a canvi, el projecte de reparcel·lació li concedeix tot el sòl damunt del qual s’aixecaran 1.069 domicilis de venda lliure.L’AMB obtindrà la titularitat de les monumentals talaies de 200 metres d’altura de l’antiga central d’Endesa i la subestació encara operativa de la companyia i Red Eléctrica, en els quals es preveu que es creïn 67.869 metres quadrats d’espais perquè s’afinquin les companyies que poblaran el ‘hub’ audiovisual. Front Marítim del Besòs (societat que gestiona els interessos d’Endesa i Metrovacesa, els dos propietaris majoritaris al sector) ha accedit a cedir aquestes propietats renunciant a indemnitzacions; a canvi, el projecte de reparcel·lació li concedeix tot el sòl sobre el qual s’aixecaran 1.069 domicilis de venda lliure.
L’AMB aconseguirà la propietat dels vestigis de les Tres Xemeneies de manera momentània. Serà fruit del repartiment de beneficis i càrregues acordat entre els amos de les 32,36 hectàrees a remodelar entre la desembocadura del Besòs i la platja al límit entre Sant Adrià i Badalona. Allà es concep un nou barri amb almenys 1.783 habitatges, places hoteleres i un pol que reuneixi empreses, universitats i institucions del sector audiovisual. El consell metropolità va ratificar ahir el contracte privat de promesa de compravenda que tindrà lloc entre l’AMB i el Consorci del Besòs.L’assignació dels solars que obtenen i les despeses que assumeixen els propietaris de finques de la franja a transformar es va aprovar inicialment aquest mes de juny i es compta que entri en vigor a finals d’octubre. El consell metropolità ha ratificat aquest matí el contracte privat de promesa de compravenda entre l’AMB i el Consorci del Besòs.
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