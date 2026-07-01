Guia per seguir el pas del Tour per Catalunya
Aquesta petita llista de consells imprescindibles, realitzada amb l’experiència adquirida en 35 edicions anteriors de la carrera, convé llegir-la si es vol disfrutar en l’estrena catalana de la ronda francesa.
Sergi López-Egea
Queden quatre dies per a l’estrena del Tour amb una contrarellotge a Barcelona de 19,6 quilòmetres i és el moment de començar a preparar l’estratègia per seguir la carrera en viu i en directe. Anem per parts i per etapes, centrats exclusivament en les tres jornades de les 21 programades que es disputen en territori català.
¿Com desplaçar-se a la primera etapa del Tour i amb quant temps?
S’ha de tenir en compte que el Tour no és només el fugaç pas dels ciclistes; en aquest cas, vuit corredors per equip que passaran a gairebé 60 quilòmetres per hora en bona part del recorregut. És a dir; veure’ls o identificar-los és pràcticament missió impossible fins i tot per als molt posats en aquest esport. Per això cal anticipar-se –i molt– sobretot si es té en compte que la presència de públic en la primera etapa rondarà per sobre dels 300.000 espectadors. Que a ningú se li ocorri agafar el cotxe. Estarà tancat i amb tanques per tot el recorregut i serà impossible acostar-se als carrers pròxims si no es fa a peu. Serà complicat fins i tot acudir-hi amb bicicleta o patinet. Com que la majoria del transport públic terrestre (autobusos i tramvies) estarà anul·lat o modificat, sens dubte, el metro és el millor mitjà per moure’s. Si es té en compte que al matí es tancarà ja el circuit perquè puguin entrenar els equips i la caravana publicitària (un altre al·licient que té previst repartir cada dia milers de regals), el millor és començar a acostar-se al circuit a primera hora del matí. A partir de les 14.00 hores serà impossible trobar un forat.
¿On col·locar-se?
L’experiència viscuda en 35 Tours anteriors indica que el millor és buscar una cantonada en algun dels revolts urbans a l’inici del circuit (encreuaments dels carrers Llull amb Pla o Cantàbria amb Guipúscoa). En els revolts, els ciclistes frenen i se’ls pot veure millor i també passa més lenta la caravana publicitària, per la qual cosa és més fàcil aconseguir obsequis. És recomanable buscar una terrassa d’algun bar per a així tenir assegurat menjar, beguda i lavabo, que són moltes hores.
¿Què cal portar a sobre i què deixar a casa? .
No vagin amb animals domèstics. Els gossos no saben de ciclisme i els és igual que es reparteixin regals. Pateixen amb la calor, es posen nerviosos i si s’escapen poden organitzar una destrossa de consideració. Els nens molt petits (llegeixi’s nadons) tampoc disfruten de l’espera; en canvi, a partir de 6 o 7 anys poden viure una experiència inoblidable. A França, des de fa uns quants Tours, els xavals acudeixen amb caixes de cartró on dibuixen una diana, i com que ho saben els caravanistes que reparteixen els obsequis, allà els llancen, amb la qual cosa és fàcil tornar a casa amb un botí de records. Vigilin els nens i ni se’ls ocorri creuar la calçada. Durant la segona i tercera etapa no hi haurà tanques a la carretera i passen centenars de cotxes acreditats abans que els corredors. Aquests vehicles no van gaire ràpid i porten els llums encesos, però si es creua un nen o qualsevol adult hi pot haver un accident. Agafin gorres per protegir-se de la calor i portin aigua a sobre en una motxilla, tot i que s’aposti per seure en una terrassa. No es tornin bojos mirant de fer selfies. És millor disfrutar del moment. Assegurin-se de portar el mòbil carregat i no abusin de les pantalles, que seran moltes hores i l’espectacle serà a la carretera.
¿Què cal fer i no fer en les dues etapes en línia?
El consell és similar per a diumenge (Tarragona-Barcelona) i dilluns (Granollers-Les Angles creuant la frontera per Puigcerdà). Si per desgràcia cau un ciclista o diversos al lloc escollit és millor no intervenir. Les assistències arriben en segons i saben el que han de fer. No toquin els ciclistes ni a les zones d’ascens més lentes, no mirin de córrer al seu costat i per molta calor que facin no els llancin aigua. Ells saben hidratar-se i mullar-los encara els pot molestar més. Cridin tot el que vulguin. Un crit a la caravana publicitària pot anar acompanyat d’un regal. Però, sisplau, no creuin quan passin aquests vehicles ni mirin de córrer cap als vehicles. Els caravànistes llancen els regals a terra per evitar accidents i no deixin anar les mans dels nens. El tren també és aconsellable per acostar-se a les localitats de passada.
L’aposta per la tercera etapa.
Per als que no treballin o puguin demanar festa la tercera etapa serà la millor per veure el Tour. Al caure dilluns hi haurà menys gent. Una bona alternativa és dormir diumenge en alguna localitat per la qual transita la prova. Aquest periodista ha comprovat que encara queden llocs per dormir (de dissabte a diumenge, a la costa, és impossible a preu assequible) per menys de 100 € la nit.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
- La flequera de 84 anys que treballa 20 hores al dia al negoci familiar i que s'ha fet viral: «Si un dia no fes res, simplement em consumiria»
- Santpedor es mostra consternat pel cas d'enverinament del bomber del municipi
- El pastor de la Cerdanya Armand Flaujat denuncia que li han matat dos gossos per robar-li ovelles al Baix Camp
- Eulàlia Masana, geòloga anoienca, sobre la tragèdia a Veneçuela: 'Que hi hagi hagut dos terratrèmols seguits és excepcional
- El més llegit del juny: del bisbe Novell al noi de les PAU del 2024
- L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
- L’home enverinat per la seva parella a Manresa era el bomber Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions