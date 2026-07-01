La conductora del bus accidentat a Lleida dona negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues
Les cinc persones que han estat operades, a una de les quals s'ha hagut d'amputar una cama, evolucionen favorablement
ACN
La conductora del bus accidentat aquest dimecres al matí a Lleida, en un sinistre que ha comportat 44 ferits, 5 dels quals crítics, ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues, segons han informat aquesta tarda l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, el cos encarregat de la investigació, Roberto Santaeufemia. Aquest últim ha informat que les primeres diligències ja s'han adreçat al jutjat mentre continuen les tasques per determinar les causes de l'accident. Pel que fa als 5 ferits crítics, Larrosa ha confirmat que les operacions que se'ls ha hagut de fer han acabat i que tots evolucionen de forma favorable a l'UCI. A un dels afectats se li ha hagut d'amputar una cama.
L'alcalde de Lleida també ha explicat que els serveis de l'Hospital Arnau de Vilanova han atès 21 persones en total, sumant-hi les 5 crítiques. S'han atès fractures, lesions i traumatismes cranials, abdominals i toràcics, entre d'altres. A banda hi ha hagut 21 atesos més a centres d'atenció primària o a centres d'urgències d'atenció primària. A aquestes 42 persones cal sumar-ne 2 més que han estat ateses i donades d'alta al mateix lloc dels fets, fins a les 44 afectades totals.
Santaeufemia ha explicat que s'està recopilant la informació necessària per completar l'atestat, i ha dit que encara és d'hora per facilitar causes o motius. Hi ha gravacions del lloc dels fets que s'estan analitzant, s'han recopilat les dades sobre el terreny i relats de testimonis, però també falta inspeccionar amb detall el tacògraf del vehicle per determinar qüestions com la velocitat a la qual circulava l'autobús en el moment de l'accident.
El portaveu de la Guàrdia Urbana ha indicat, alhora, que la conductora feia poc temps que feia la ruta i que estava contractada per l'empresa, però no ha sabut dir si fa molt de temps que té el carnet o no.
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