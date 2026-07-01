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Agressió sexual

Els Mossos d'Esquadra detenen dos adolescents a l'Hospitalet per fer tocaments a menors en una piscina municipal

Els fets han tingut lloc dimarts a la tarda al complex esportiu municipal L'Hospitalet Nord

Accés a la piscina del complex esportiu de l'Hospitalet Nord.

Accés a la piscina del complex esportiu de l'Hospitalet Nord. / EPC

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ACN

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts a dos adolescents, menors d'edat, acusats de fer tocaments a dues noies, també menors, a la piscina del complex municipal L'Hospitalet Nord, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat fonts policials a l'ACN.

Els fets van tenir lloc aquest dimarts a la tarda, dins el recinte esportiu.

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Els Mossos d'Esquadra detenen dos adolescents a l'Hospitalet per fer tocaments a menors en una piscina municipal

Els Mossos d'Esquadra detenen dos adolescents a l'Hospitalet per fer tocaments a menors en una piscina municipal
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