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Política lingüística

Niubó assegura que el curs 27-28 s’aplicarà el requisit de C2 de català (el nivell més alt) als nous docents

La consellera ha assegurat que l’ajornament d’aquest requisit per al curs vinent es tracta d’una «excepció temporal, transitòria», que només s’aplicarà un curs perquè els docents que encara no hagin acreditat el C2 tinguin marge per fer-ho

La consellera Niubó, al Parlament.

La consellera Niubó, al Parlament. / Jordi Otix

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EFE

La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha assegurat aquest dimecres que l’exigència del nivell C2 de català (el més alt) per als nous docents s’aplicarà el curs 2027-2028, després d’ajornar-la per al curs vinent. En una resolució emesa el passat 19 de juny, el Departament d’Educació i Formació Professional va ajornar l’exigència perquè la implantació immediata d’aquest requisit, en vigor des del novembre de 2025, «comportaria una greu dificultat per cobrir substitucions i vacants».

En la sessió de control al Govern al Parlament, Niubó ha respost a una pregunta del portaveu adjunt d’ERC a la cambra catalana, Jordi Albert, que ha acusat la conselleria de «fer marxa enrere» en una mesura impulsada per l’anterior executiu de Pere Aragonès.

Qüestió de responsabilitat

Niubó ha compartit la necessitat que el C2 de català sigui un requisit per als nous professors, però ha remarcat que el Govern té la «responsabilitat» de fer compatible aquesta mesura amb el fet que tots els centres tinguin el professorat suficient i es garanteixi el dret a l’educació.

En aquest sentit, ha assegurat que es tracta d’una «excepció temporal, transitòria», que només s’aplicarà el curs vinent perquè els docents que encara no hagin acreditat el C2 tinguin marge per fer-ho i puguin entrar a les borses de treball, «amb el compromís ineludible d’acabar el curs amb la certificació del C2» de català.

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Niubó també ha argumentat aquest ajornament perquè, segons ha explicat, hi ha professors que s’han examinat aquest any i que no tindran els resultats fins al mes de setembre.

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