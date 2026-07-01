Metges
Sanitat proposa reduir les guàrdies dels MIR de 24 hores a 17 i pagar-los més
La proposta reforça els descansos mínims: entre jornades hi haurà d’haver almenys 12 hores contínues i cada setmana, 24 hores ininterrompudes addicionals
EFE
El Ministeri de Sanitat ha proposat reduir les guàrdies de 24 hores dels MIR i altres especialistes en Ciències de la Salut a un màxim de 17, sense que en puguin fer més de quatre al mes, així com fixar-los jornades ordinàries de 35 hores setmanals i millorar el seu complement retributiu de formació.
La reforma del reial decret del 2006 que regula la relació laboral especial dels residents en Ciències de la Salut, que s’ha sotmès aquest dimecres a la fase d’audiència pública, introdueix canvis en la planificació de la jornada, el règim de guàrdies, els descansos, les retribucions, les incompatibilitats i la prevenció de riscos laborals.
Estableix jornades ordinàries de 35 hores setmanals de mitjana anual i reconeix el dret dels residents a conèixer la seva distribució amb almenys dos mesos d’antelació; es fixarà per conveni col·lectiu o, en el seu defecte, serà la prevista per al personal estatutari del servei de salut corresponent.
A més, reforça els descansos mínims: entre jornades hi haurà d’haver almenys 12 hores contínues i cada setmana, 24 hores ininterrompudes addicionals. Si no pogués disfrutar-se, s’haurà de compensar en un termini màxim de 14 dies.
Respecte a les guàrdies, elimina sense excepció les de 24 hores i les redueix a un màxim de 17. Aquest límit tampoc podrà excedir-se quan la jornada ordinària i la guardia siguin consecutives.
Quan el resident finalitzi una guàrdia, no se li podrà exigir que faci la jornada ordinària a continuació ni que recuperi posteriorment aquestes hores.
El text estableix, amb caràcter general, un màxim de 68 hores mensuals de guàrdia, equivalent a quatre de durada màxima, que s’hauran de distribuir de forma equilibrada.
Només de forma excepcional podrà afegir-se’n una més, o les hores equivalents, sempre que existeixi justificació docent, previ informe del servei de prevenció de riscos laborals i de la comissió de docència, i consentiment exprés de la persona resident.
La suma de la jornada ordinària i les guàrdies no podrà superar les 45 hores setmanals de mitjana. Aquest còmput serà trimestral, tret que s’acordi un altre sistema per pacte, acord o conveni col·lectiu.
Qualsevol ampliació excepcional del límit mensual de guàrdies haurà de respectar la jornada màxima, garantir els descansos mínims i comptar amb el consentiment lliure i exprés del resident, que podrà retirar-lo en qualsevol moment, sense conseqüències per a la seva avaluació, progressió formativa o relació laboral.
Els centres sanitaris hauran de comptar amb sistemes de control horari efectiu; de detectar-se incompliments reiterats, podran adoptar-se mesures de revisió i millora en la unitat docent corresponent.
D’altra banda, l’activitat assistencial s’haurà d’organitzar sempre tenint en compte els objectius del seu programa formatiu i les competències que han d’adquirir en cada especialitat.
S’introdueix a més un règim d’incompatibilitats pel qual els residents podran realitzar activitats de producció i creació literària, artística, científica i tècnica, sempre que no s’origininin com a conseqüència d’una relació d’ocupació o de prestació de serveis, no tinguin el caràcter d’activitat professional i es facin fora de la jornada laboral.
També es millora el complement de grau de formació: els seus percentatges mínims seran del 10% el primer any, 20% en segon, 30% en segon, 30% en quart i 50% en cinquè, tot i que els serveis de salut poden fins i tot acordar quanties superiors.
Finalment, incorpora una disposició específica sobre riscos psicosocials: les entitats titulars de les unitats docents acreditades hauran de realitzar cada dos anys una avaluació específica, adoptar les mesures preventives i correctores necessàries i garantir-ne el seguiment i revisió periòdica.
S’impulsaran espais grupals de recolzament professional i reflexió compartida per prevenir els riscos psicosocials associats a la formació i a la pràctica assistencial; la participació en aquestes activitats comptarà com a temps de formació i s’integrarà en la planificació ordinària.
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