Bondia guanya Calvet en vot popular i voreja la reelecció com a Síndic de Greuges
El defensor dels barcelonins aconsegueix 2.064 sufragis davant els 643 del seu oponent en una votació no vinculant i obre el camí per ser designat al juliol.
Toni Sust
La votació oberta als barcelonins i les entitats per elegir el nou Síndic o la nova Síndica de Greuges de Barcelona, que va acabar dimarts, i els resultats de la qual es van donar a conèixer ahir, s’ha saldat amb un clar guanyador, David Bondia, Síndic des del 2021 i que ha aconseguit 2.064 vots davant dels 643 obtinguts per l’altra candidata, Gemma Calvet. En total, han participat en la votació, a la web decidim.barcelona, 2.707 persones.
La votació popular no és vinculant, però sí que és un element que els grups municipals consideren rellevant i fins i tot decisiu per prendre la seva posició definitiva, que és la que concretarà la designació de B0ndia o Calvet. En el front del suport rebut per entitats, també el síndic actual va per davant. Cinquanta entitats van presentar la candidatura de Bondia (el sistema preveu que siguin entitats barcelonines les que postulen els aspirants), que en la fase de votació i recolzament ha sumat el de 25 entitats. A Calvet la van presentar quatre entitats i ara ha aconseguit el suport de sis.
En aquest punt del procés, que Bondia hagi guanyat amb tanta claredat i que sumi cinc anys en el càrrec, sense que cap grup li hagi declarat explícitament la guerra o li hagi mostrat bel·ligerància, l’acosta de forma decisiva a la reelecció, que serà determinada en el ple de juliol.
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