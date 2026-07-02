Procés extraordinari
Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds de regularització d’immigrants de tot Espanya
S’han registrat més de 257.000 peticions extraordinàries, majoritàriament a Barcelona
Un total de 1.174.978 persones s’acullen a la regularització de migrants, més del doble del previst pel Govern
Germán González
Catalunya és la comunitat autònoma que més sol·licituds de la regularització extraordinària de migrants ha registrat de tot Espanya, unes 257.602, seguida de la Comunitat de Madrid, el País Valencià i Andalusia. Per províncies, Barcelona és on s’han tramitat més (192.195), seguit de Tarragona (27.214), Girona (22.701) i Lleida (15.492). En total, a Catalunya es van assignar 47.811 cites.
Madrid és la segona comunitat amb més sol·licituds (202.424), seguida de el País Valencià (167.286), Andalusia (161.557), Castella i La Manxa (52.041) i País Basc (49.451). Ceuta i Melilla són les comunitats amb menys tramitacions, amb 452 i 743 sol·licituds respectivament.
Són dades presentades per la ministra d’Inclusió, Elma Saiz, sobre el procés general de regularització extraordinària de migrants. En total s’han acollit 1.174.978 persones el doble de la xifra prevista inicialment pel Govern. En el conjunt de tot Espanya, el 67% dels sol·licitants provenen d’Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s’ha regularitzat, amb un 26%, seguida de la marroquina amb un 13,4%, la veneçolana amb un 11,7% i la peruana amb un 8,8%.
El recompte oficial arriba després que aquest dimarts s’esgotés el termini per presentar les sol·licituds. El 52% dels expedients ja s’està tramitant i 11.000 ja s’han resolt positivament. El ministeri ha concretat que un 79,6 per cent són sol·licituds excepcionals per raó d’arrelament extraordinari i que el 20,4 per cent són per circumstàncies excepcionals per migrants de protecció internacional. El 51% dels expedients estan en tràmit, la qual cosa suposa ja un permís provisional per residir i treballar a Espanya.
La majoria de les sol·licituds s’han presentat de forma telemàtica (un 83,2%), un patró similar a la resta de tramitacions d’estrangeria. Només un 16,8% dels sol·licitants ha realitzat el tràmit de forma presencial a través dels funcionaris habilitats a les 448 oficines de Correus, Seguretat Social i Estrangeria.
Homes menors de 45 anys
Pel que respecta al gènere, un 57% de les regularitzacions són d’homes i un 43% de dones. La diferència de gènere és menor a les sol·licituds de protecció internacional que en les d’arrelament extraordinari. En el cas de menors d’edat i a la franja de 45 a 54 anys, la distribució és paritària.
Respecte a l’edat, el 81% dels sol·licitants té menys de 45 anys. En concret, la franja que més s’ha regularitzat és la de 25-34 anys (31,3%), seguida de la de 35 a 44 anys (21,6%) i la de 16 a 24 anys (17%). Ambdues franges amb menys sol·licituds són l’a partir de 65 anys (1,9%) i la dels menors fins a 15 anys (11,1%).
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