Una nova potabilitzadora proveirà 6.800 famílies de Sabadell
Clàudia Mas
El que al segle XIX es va estrenar com un dipòsit d’aigua procedent de la mina de Terrassa ahir es va convertir en la primera potabilitzadora d’aigua de Sabadell. La instal·lació, a la serra d’en Camaró, inicia una nova etapa en la gestió hídrica de la ciutat: tractar aigua del subsol sabadellenc per incorporar-la al consum domèstic. La planta permetrà recuperar fins a un hectòmetre cúbic d’aigua freàtica a l’any. És a dir, 1.000 milions de litres, l’equivalent al consum anual d’unes 6.800 famílies i al voltant del 10% del consum total de la ciutat. L’aigua procedirà dels pous i mines del riu Ripoll, del Parc Catalunya i de la mina Marí Vinyals, recursos que fins ara s’utilitzaven sobretot per al reg de zones verdes i el manteniment del llac del Parc Catalunya.
Després de passar per la nova estació de tractament, aquesta aigua es podrà incorporar a la xarxa de proveïment amb totes les garanties sanitàries. La instal·lació té una capacitat de tractament de 97,5 metres cúbics per hora. Una vegada potabilitzada, l’aigua serà impulsada fins al dipòsit de Can Llong, on es barrejarà amb la subministrada per Aigües Ter-Llobregat (ATL) abans d’arribar a les llars sabadellenques.
L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va defensar que la posada en marxa de la planta suposa "un nou pas" per reforçar l’autonomia hídrica de la ciutat. "Aquesta infraestructura ens fa més autosuficients, més resilients i més preparats davant el canvi climàtic i les sequeres", va afirmar. Farrés també va remarcar que Sabadell fa anys que aposta per un model que combina recursos externs amb aigua pròpia, regenerada i freàtica. En aquest sentit va treure pit que és una "una de les ciutats líders de l’Estat a utilitzar tant aigua regeranada com freàtica".
Subscriu-te per seguir llegint
- L'entorn d'amistats i coneguts de la infermera detinguda per la mort d'Albert Santamaria reacciona amb cautela i sorpresa
- La flequera de 84 anys que treballa 20 hores al dia al negoci familiar i que s'ha fet viral: «Si un dia no fes res, simplement em consumiria»
- Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
- Sergi Puig, agricultor de Rajadell: 'Molts pensen que provoquem incendis per descuits o per tenir la màquina deixada, però no està a la nostra mà
- Eulàlia Masana, geòloga anoienca, sobre la tragèdia a Veneçuela: 'Que hi hagi hagut dos terratrèmols seguits és excepcional
- L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
- El pastor de la Cerdanya Armand Flaujat denuncia que li han matat dos gossos per robar-li ovelles al Baix Camp
- L'equip de Bombers de la Generalitat amb membres de Manresa guanya un concurs estatal en les categories de 'Rescat' i 'Trauma'