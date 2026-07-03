Nou crim a Barcelona
Assassinat a trets un menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona després d’un ajust de comptes entre bandes juvenils
Radiografia de les bandes llatines a Madrid: on actuen, com marca el seu territori i per què capten nens més petits
Els Mossos busquen els agressors que s’haurien escapat per la Meridiana
Germán González
El fenomen de les bandes juvenils s’ha convertit en un problema important a Barcelona. La nit passada hi va haver un enfrontament entre dos grups al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, que va acabar amb un menor de 15 anys assassinat a trets.
Diverses persones, que anaven amb armes blanques i la cara tapada, n’han atacat d’altres que es trobaven en aquest lloc i han assassinat a trets la víctima, que és d’origen sud-americà. Després han escapat per l’avinguda Meridiana.
Diversos veïns han alertat el servei d’emergències que s’han sentit crits d’un enfrontament així com diverses detonacions. Per això, han acudit al parc i s’han trobat amb la víctima estirada al terra ferit de bala però encara amb vida. No obstant, no han pogut evitar la seva mort.
Els Mossos d’Esquadra han posat en marxa un dispositiu per aquest assassinat i han activat diverses unitats per mirar de trobar-ne els responsables. Per a això han parlat amb els testimonis i han visionat diverses cambres. Els assaltants anirien amb la cara tapada.
«La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de Barcelona s’ha fet càrrec de les indagacions per aclarir les circumstàncies dels fets», han remarcat des de Mossos que van acordonar el parc buscant diversos elements de prova, com les casquets de bala de la pistola.
També han informat els pares del menor, que no eren a Espanya, i estan indagant el temps que portava al nostre país. Les primeres investigacions indicarien que es tracta d’un ajust de comptes entre bandes juvenils pel control del territori, segons fonts policials.
Després de conèixer-se el crim, la consellera d’Interior Núria Parlon ha mostrat la seva «condemna rotunda a la màxima expressió de violència que representen els fets que han tingut lloc aquesta matinada al Parc de la Pegaso durant els quals ha perdut la vida un menor. Els fets estan sota investigació de Mossos que treballa per trobar els autors. Primers indicis de la investigació apunten enfrontaments entre bandes».
Aquest crim és la setena mort per arma de foc aquest any a Barcelona i la seva àrea metropolitana. La majoria estan relacionats amb venjances per qüestions de narcotràfic després que grups rivals s’enfrontessin. Molts d’aquests assassinats són execucions a sang freda al carrer, tot i que n’hi ha d’altres, com la mort d’un dominicà de 27 anys en un tiroteig al parc de les Planes de l’Hospitalet de Llobregat, que passen a la nit.
Bandes juvenils
El que està clar és que Barcelona viu un auge dels bergants. Ja no es tracta de bandes ‘latines’, com a inici dels anys 2000, sinó que ara ingressen joves de diverses nacionalitats, com espanyols o marroquins, expliquen fonts policials. També indiquen que solen estar formats per gent més gran, de 20 a 30 anys, relacionats amb grups criminals, i solen nodrir-se de menors, a qui capten per internet, xarxes socials o en discoteques molt concretes.
A Espanya els principals grups violents, per nombre de membres i actes delictius, són les bandes d’origen dominicà. Dominican Don’t Play (DDP) i els Trinitarios. La policia remarca que són grups cada vegada més violents que no dubten a utilitzar armes blanques o de foc per atacar els seus rivals. A part de desafiar-se per a baralles, solen competir en alguns delictes, com tràfic de drogues, extorsió o ciberestafes,
També s’han detectat grups creen la seva pròpia banda. Totes disposen d’una estructura molt jeràrquica i ja no utilitzen una vestimenta identificativa (com mocadors al cap, samarretes d’un color determinat o sabatilles esportives) ni repeteixen gestos característics. També han perdut el component territorial i ja no amenacen els rivals amb pintades marcant territori: els atacs o les coaccions ara tenen lloc a les xarxes socials.
En algunes operacions contra aquests grups, com una contra 19 membres dels Trinitarios a Catalunya l’any passat, els agents van trobar quatre armes de foc i blanques. Els investigadors sospitaven que les utilitzaven per atacar grups rivals amb qui pugnaven pel tràfic de drogues a la zona de Nou Barris de Barcelona. A més, també es dedicaven als robatoris amb violència.
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