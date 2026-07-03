Impuls a l'ocupació
Badalona convoca 102 ofertes de feina: aquestes són les condicions per accedir-hi
Els nous empleats desenvoluparan la seva feina durant set mesos i les inscripcions es poden fer fins al 9 de juliol
El Periódico
L'Ajuntament de Badalona ha anunciat un pla d'ocupació per incorporar 102 persones a l'atur per «reforçar els serveis municipals i millorar l'espai públic», segons ha comunicat el consistori en un comunicat. Les persones contractades desenvoluparan la seva activitat laboral durant un període de gairebé set mesos (del 15 de setembre de 2026 i fins al 31 de març de 2027), amb l'objectiu de promoure l'ocupació a la ciutat.
S'incorporaran perfils professionals diversos, entre els quals hi ha tècnics en medi ambient, comerç i màrqueting, comunicació audiovisual, cultura, protocol i relacions públiques, turisme, gestió pública, ciències econòmiques i enginyeria. També s'hi inclou personal administratiu, agents cívics i agents d'acollida, així com perfils operatius vinculats al manteniment, la jardineria i el suport a serveis municipals i equipaments públics.
«Impulsem mesures com aquest nou pla d'ocupació perquè representen una oportunitat per generar ocupació de qualitat a Badalona i, alhora, permeten reforçar serveis municipals que tenen una incidència directa en el benestar i la qualitat de vida de tota la ciutadania», ha destacat la primera tinenta d'Alcaldia, Cristina Agüera, durant la presentació de la iniciativa, aquest dijous al matí.
El programa s'adreça a majors de 18 anys a l'atur, prioritàriament residents a Badalona, que compleixin els requisits establerts en la convocatòria. L'ajuntament indica que es valoraran aspectes com la situació sociolaboral, l'experiència professional i formativa, així com les competències transversals vinculades als llocs de treball.
Com inscriure-s'hi
El procés d'inscripció es durà a terme del 2 al 9 de juliol de 2026, mitjançant un formulari telemàtic o presencialment a les oficines del Servei d'Impuls Municipal de Promoció de l'Ocupació (IMPO). La publicació de la llista d'admesos i exclosos serà el 13 de juliol, però caldrà esperar fins al 31 de juliol de 2026 per conèixer el resultat del procés de selecció. El govern municipal indica que les persones que tinguin dubtes poden contactar amb l'IMPO per resoldre'ls. La iniciativa preveu una inversió global de 2.699.882 euros.
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