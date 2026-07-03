Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
IctusTour de França a BarcelonaPilar CancelaTerapeuta dels AndicMikaFesta del TomàquetControls policials
instagramlinkedin

Declaracions

La Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord

La terapeuta de la família Andic no s’acull al secret professional i declara durant gairebé tres hores

La Sara i la Judit, germanes d’Isak Andic, arriben al jutjat de Martorell.

La Sara i la Judit, germanes d’Isak Andic, arriben al jutjat de Martorell. / El Periódico / Manu Mitru

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

J. G. Albalat

Barcelona

Judith i Sarah Andic han declarat davant la jutge de Martorell, Raquel Nieto, que el seu germà Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i emprendre negocis pel seu compte i que Isak Andic ho sabia i hi estava d’acord. A més, han negat que hi hagués conflicte amb el seu germà Jonathan pel repartiment de l’herència del seu pare, Isak Andic, el fundador de Mango. Fins a tal punt han rebutjat que hi hagués discrepàncies, que han precisat que cada any el magnat de la moda feia un testament en què es detallava si havia produït donacions als fills, segons les fonts judicials. Estaven d’acord, segons aquestes dos testimonis, fins i tot en la creació d’una fundació que gestionaria el patrimoni de l’empresari quan ell faltés. Isak Andic va morir el 14 de desembre del 2014 al precipitar-se per un barranc quan passejava per un sender amb el seu fill per Montserrat.

Les dues germanes, que han declarat durant dues hores i mitja, ha remarcat que el seu pare, Isak, tenia l’«organigrama al cap» de com hauria de ser aquesta fundació i com havia de sortir Jonathan de la companyia, tal com estava previst. Davant dels Mossos d’Escuadra van explicar que el seu germà, que està imputat per un presumpte delicte d’homicidi, no tenia obsessió pels diners, tal com sosté la fiscal Teresa Yoldi i la jutge.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
  2. L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
  3. Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
  4. El desaparegut a Callús és Braulio Gómez Delgado, veí d'El Viso
  5. La policia deté un home per fotografiar amb el mòbil noies a la piscina de Sant Joan de Vilatorrada
  6. Adeu als mosquits i a les picades: 4 remeis casolans que et salvaran aquest estiu
  7. «Volíem crear una botiga que oferís una experiència, no només un espai bonic»
  8. Althaia atén cada any 500 ictus i tan sols el 10% s'han de derivar a Barcelona

Lluís Torrent (Panini): "Si els cromos valguessin milions, vindríem a treballar amb metralladores"

Lluís Torrent (Panini): "Si els cromos valguessin milions, vindríem a treballar amb metralladores"

La Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord

La Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord

Marc Bernal, jugador del Barça: "És complicat gestionar les ganes tornar a jugar amb la precaució per una recaiguda"

Marc Bernal, jugador del Barça: "És complicat gestionar les ganes tornar a jugar amb la precaució per una recaiguda"

El tren turístic de Catalunya que sembla tret d’una altra època: naturalesa, història i vistes úniques

El tren turístic de Catalunya que sembla tret d’una altra època: naturalesa, història i vistes úniques

L’incendi de la Bisbal hauria començat per l'ús d'una radial

L’incendi de la Bisbal hauria començat per l'ús d'una radial

L’Institut Sants de Barcelona perd la seva biblioteca escolar un mes després d’inaugurar-la per acollir un grup addicional de 1r d’ESO

L’Institut Sants de Barcelona perd la seva biblioteca escolar un mes després d’inaugurar-la per acollir un grup addicional de 1r d’ESO

Mor Francesc Serra després de tota una vida al servei de l'escoltisme i impulsor dels Manresans Forans

Mor Francesc Serra després de tota una vida al servei de l'escoltisme i impulsor dels Manresans Forans

Columna de fum de l'incendi de la Bisbal d'Empordà

Tracking Pixel Contents