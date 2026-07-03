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Foc forestal

L’incendi de la Bisbal hauria començat per l'ús d'una radial

Els Agents Rurals situen provisionalment la superfície afectada en unes 20 hectàrees de conreu

La Bisbal d'Empordà incendi forestal GI-660 a tocar les Gavarres Bombers

La Bisbal d'Empordà incendi forestal GI-660 a tocar les Gavarres Bombers / Bombers / DDG

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Eva Batlle

La Bisbal D'Empordà

L’incendi de la Bisbal d’Empordà hauria començat per l’ús d’una radial, segons les primeres investigacions dels Agents Rurals. El cos situa provisionalment la superfície afectada en unes 20 hectàrees de conreu.

Sobre el terreny, els Bombers de la Generalitat continuen treballant amb un ampli dispositiu per frenar l’avanç del foc, empès pel vent. Les ratxes estan generant molts focus secundaris, fet que complica les tasques d’extinció i obliga els equips a actuar simultàniament sobre l’incendi principal i els nous punts de foc.

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