"El meu germà no té cap obsessió pels diners"
Judith i Sarah Andic, germanes de Jonathan, declaren avui davant de la jutge que investiga la mort del fundador de Mango al caure a Montserrat.
J. G. Albalat
Les germanes de Jonathan Andic, el primogènit d’Isak Andic, fundador de Mango, mort el 14 de desembre del 2024 al caure per un barranc a Montserrat, compareixen avui davant de la jutge de Martorell Raquel Nieto, que investiga el presumpte homicidi del magnat de la moda a mans del seu fill. La Judith i la Sarah declararan com a testimonis i hauran de respondre a les preguntes de la jutge, de la fiscal Teresa Yoldi i dels advocats del Jonathan, Cristóbal Martell i Sebastián de Juan. "El meu germà no té cap obsessió pels diners", van assegurar totes dues quan van declarar davant dels Mossos el 22 i 23 de setembre de l’any passat. També declara avui un psiquiatre que va visitar en una ocasió pare i fill a petició de la terapeuta familiar Julia Lüderwaldt.Les germanes de Jonathan Andic, el primogènit d’Isak Andic, fundador de Mango mort el 14 de desembre del 2024 al caure per un barranc a Montserrat, compareixeran aquest divendres davant de la jutge de Martorell Raquel Nieto, que investiga el presumpte homicidi del magnat de la moda en mans del seu fill. La Judith i la Sarah declararan com a testimonis i hauran de respondre a les preguntes de la jutge, de la fiscal Teresa Yoldi i dels advocats de Jonathan, Cristóbal Martell i Sebastián de Juan. "El meu germà no té cap obsessió pels diners", van assegurar totes dues quan van declarar davant els Mossos d’Esquadra el 22 i 23 de setembre de l’any passat. S’haurà de veure si aquest divendres mantenen o matisen el que van dir llavors. També declararà aquest divendres un psiquiatre que va visitar en una ocasió pare i fill a petició de la terapeuta familiar Julia Lüderwaldt.
Jonathan Andic va assegurar que no tenia desavinences amb el seu pare, però els missatges de WhatsApp recuperats del mòbil d’Isak Andic demostren "el contrari", segons diu la jutge en l’ordre de presó eludible sota fiança d’un milió d’euros, quantitat que el primogènit va dipositar al cap de 20 minuts. Un dels motius d’aquesta mala relació, recull la interlocutòria, és "l’obsessió que Jonathan Andic té pels diners, fins al punt de demanar una herència en vida" al seu pare. Isak Andic "es va veure obligat a acceptar" aquesta petició "per continuar tenint relació amb el seu fill", una actitud propiciada per la terapeuta de la família, va assenyalar la togada.Jonathan Andic va assegurar que no tenia desavinences amb el seu pare, però els missatges de WhatsApp que s’han recuperat del telèfon mòbil d’Isak Andic demostren "al contrari", segons el relat de la jutge en la seva ordre de presó eludible sota fiança d’un milió d’euros, quantitat que el primogènit va dipositar en 20 minuts. Un dels motius d’aquesta mala relació, recull la interlocutòria, és "l’obsessió que Jonathan Andic té pels diners, fins al punt de demanar-li una herència en vida" al seu pare. Isak Andic "es va veure obligat a acceptar" aquesta petició "per continuar tenint relació amb el seu fill", una actitud propiciada per la terapeuta de la família, va precisar la togada.
Aquesta "obsessió pels diners" és un dels eixos de la investigació, no només per aquest fet, sinó també per la intenció de l’empresari de canviar el testament per crear una fundació a fi de gestionar el seu patrimoni desprésde la seva mort. "obsessió pels diners" és un dels eixos de la investigació, no només per aquest fet, sinó també per la intenció de l’empresari de canviar el testament per crear una fundació –que la mort de l’empresari va impedir constituir oficialment– a fi de gestionar el seu patrimoni després de la seva mort.. Tant la Judith com la Sarah van negar davant dels Mossos que el seu germà tingués obsessió pels diners i van admetre que el seu pare els havia comentat que crearia una fundació. "Va reunir els tres germans i ens va explicar que tenia la intenció de crear una fundació", va dir la Judith als agents, segons recull el recurs presentat pels advocats del Jonathan contra l’ordre de presó eludible sota fiança del 19 de maig, quan el primogènit del magnat de la moda va ser detingut.Tant la Judith com la Sarah van negar rotundament davant els Mossos que el seu germà tingués obsessió pels diners i totes dues van admetre que el seu pare sí que els havia comentat als tres fills que crearia una fundació. "Ens va reunir els tres germans i ens va explicar que tenia la intenció de crear una fundació en les quals seríem", va explicar Judith als agents, segons recull el recurs presentat pels advocats de Jonathan contra l’ordre de presó eludible sota fiança del 19 de maig, quan el primogènit del magnat de la moda va ser detingut pel presumpte homicidi.
El testament
Les dues filles de l’empresari van reconèixer que coneixien el contingut del testament d’Isak Andic. "El meu pare era molt cristià i ens va explicar, i ho sabíem clarament, com estava distribuït el testament", va remarcar la Judith, que va recordar que això va passar "més o menys" el 2023.Les dues filles de l’empresari van reconèixer que coneixien el contingut del testament d’Isak Andic. "El meu pare era molt cristià i ens va explicar, i sabíem clarament, com estava distribuït el testament", va remarcar Judith, que va recordar que això va passar "més o menys" el 2023.
"El meu pare no tenia cap intenció ni pensament de desheretar el Jonathan", va afegir en la seva declaració davant dels Mossos. Segons la seva opinió, la relació entre el primogènit de l’empresari i el seu pare, en contra de l’opinió de la jutge i la fiscal, "era bona", i si mai els va veure discutir va ser "com en qualsevol família, en alguna picabaralla, però res de greu", per després reiterar: "Alguna enganxada, res de greu". Per ella, el seu germà era "una persona molt estable" que "ha estat fent una feina important de maduresa" i que, "avui dia, diria que és una persona reflexiva i poc impulsiva"."El meu pare no tenia cap intenció ni pensament de desheretar Jonathan", va afegir en la seva declaració davant els Mossos. Segons la seva opinió, la relació entre el primogènit de l’empresari i el seu pare, en contra de l’opinió de la jutge i de la fiscal, "era bona", i si alguna vegada els va veure discutir va ser "com en qualsevol família, alguna picabaralla, però res greu", per després reiterar: "Algun frec, res greu". Per ella, el seu germà era "una persona molt estable" que "ha estat fent una feina molt important de maduresa" i que, "en el dia d’avui, diria que és una persona molt reflexiva i poc impulsiva".
La Sarah, l’altra germana del Jonathan, també va fer, igual que la Judith, una defensa tancada del seu germà, que preveu repetir en la declaració d’avui davant de la jutge.La Sarah, l’altra germana de Jonathan, també va fer, igual com Judith, una defensa tancada del seu germà, una defensa que es manté i que preveu que es repeteixi en la seva declaració d’aquest divendres davant la jutge.
Les versions de la Judith i la Sarah són molt semblants, sense cap discrepància, tant sobre la voluntat del seu pare de crear una fundació com sobre el coneixement del testament de l’Isak. La Sarah assenyala que el seu pare en va parlar amb els seus fills "en diverses ocasions". Una versió, però, que contrasta amb la que va oferir dimarts Estefania Knuth, que va declarar que l’empresari volia canviar el testament.
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