Transport públic
El passadís de connexió entre l'L1 i l'L3 del metro a la plaça de Catalunya tancarà durant dos mesos
El Periódico
El passadís de connexió entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya, a Barcelona, romandrà tancat per obres entre el 6 de juliol i el 6 de setembre, un període durant el qual les persones usuàries hauran de fer el transbordament per la superfície, sortint al carrer per canviar de línia.
Els treballs, que executarà TMB, consisteixen en la renovació integral del passadís d'enllaç entre totes dues línies. L'actuació inclou l'adequació de l'espai, la renovació de tots els seus elements, treballs de revestiment vertical, obra civil, instal·lacions i sistemes de comunicacions.
A més, les obres preveuen la retirada d'amiant present a l'espai, tot i que aquest material ja no era accessible per a les persones usuàries. L'actuació ha estat adjudicada per un import d'1,2 milions d'euros.
Mentre duri el tancament, l'intercanvi entre les línies 1 i 3 s'haurà de fer per l'exterior. Les persones que es dirigeixin cap a l'L3 hauran d'accedir per l'entrada situada a la cantonada del carrer Pelai amb La Rambla. En canvi, les persones que es dirigeixin cap a l'L1 podran entrar per l'accés nord de la plaça de Catalunya o per la cantonada de la plaça amb la Ronda de Sant Pere.
La distància entre tots dos accessos és d'aproximadament 300 metres.
Cada dia laborable, unes 43.000 persones utilitzen aquest passadís de connexió, una xifra que inclou els desplaçaments en tots dos sentits, tant de l'L1 a l'L3 com de l'L3 a l'L1.
TMB ha informat que, durant el període d'obres, les persones usuàries que hagin de tornar a accedir a l'estació per completar el transbordament no veuran descomptat cap viatge addicional en validar de nou el seu títol de transport.
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