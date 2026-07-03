Discrepava de la terapeuta familiar
El psiquiatre que va atendre els Andic no estava d’acord a centrar la teràpia en l’herència en vida
Aquest professional va rebutjar tractar Isak i Jonathan perquè discrepava de l’enfocament que defensava Julia Lüderwaldt
J. G. Albalat
La jutgessa de Martorell Raquel Nieto ha reprès aquest divendres els interrogatoris a l’entorn de Jonathan Andic, acusat del presumpte homicidi del seu pare, Isak Andic, que va morir després d’una caiguda mortal a Collbató quan passejava amb el seu primogènit. La sessió ha arrencat amb la declaració d’un psiquiatre que va tractar puntualment la relació entre pare i fill per indicació de la terapeuta familiar Julia Lüderwaldt. L’home els va atendre en una sessió, però no compartia la idea de la terapeuta, no col·legiada, que la teràpia hagués de centrar-se en el lliurament d’una part de l’herència en vida.
El psiquiatre ha explicat que les qüestions econòmiques eren un punt clau de la teràpia, en especial la petició d’herència en vida de Jonathan, però que ell no compartia l’opinió de la terapeuta, partidària que Isak Andic cedís al seu fill aquesta herència en vida per resoldre d’aquesta manera els seus conflictes personals. De fet, ha precisat que va deixar de tractar els Andic perquè discrepava d’aquest plantejament.
Aquest professional va demanar al Col·legi de Metges que l’eximís del secret professional, una cosa que li han concedit i que li ha permès declarar amb total llibertat. Un cop acabada la seva declaració, durant més d’una hora, l’home ha entregat documents i dispositius mòbils al jutjat perquè se’n faci una còpia, igual que es va fer amb els mòbils de la parella d’Isak Andic i dels excursionistes que van auxiliar Jonathan.
La declaració de Judith i Sarah Andic
Després d’ell han declarat Judith i Sarah Andic, les filles del magnat de Mango. Han explicat que el seu germà Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i emprendre negocis pel seu compte i que el seu pare, Isak Andic, ho sabia i hi estava d’acord, segons fonts judicials. Aquestes dues testimonis han estat interrogades cadascuna durant més d’una hora. Han negat que hi hagués discrepàncies amb l’herència i han assegurat que tots estaven d’acord amb la idea del magnat de la moda de crear una fundació.
Les germanes Judith i Sarah han arribat juntes a les 10.30 als jutjats de Martorell, acompanyades de Maria Salò, del mateix despatx de Cristóbal Martell, defensor, juntament amb el lletrat Sebastián de Juan, de Jonathan Andic. El primogènit del magnat de la moda està sent investigat pel presumpte homicidi del seu pare, que es va estimbar per un barranc a Montserrat quan passejava amb ell el 14 de desembre de 2024.
La fundació i l’herència
Les dues testimonis han explicat que el seu pare, Isak, tenia pensat l’organigrama de com quedaria la companyia després que el seu primogènit abandonés la seva responsabilitat executiva i quedés només com a conseller per passar a dedicar-se a projectes propis. És per aquesta última raó que Jonathan va demanar al seu pare que li donés l’herència en vida, tot i que després hi va renunciar.
Les filles del fundador de Mango, a més, han detallat que tots estaven d’acord amb la constitució d’una fundació per ajudar persones desafavorides i que gestionaria el patrimoni quan Isak Andic faltés. Així els ho havia comunicat el seu pare en diverses reunions. Elles havien de ser les patrones.
Les germanes han rebutjat que hi hagués discrepàncies en el repartiment de l’herència, ja que cada any l’empresari feia un testament, en què es reflectia si algun dels fills havia rebut una donació en vida, que es restava de la futura herència quan el pare morís. Els testaments, segons les fonts consultades, preveien una dotació per al projecte de la fundació. La intenció dels fills d’Isak Andic és seguir endavant amb aquest pla del seu pare.
Després de les declaracions, portaveus de la família Andic han emès un comunicat en què reiteren que, després de 18 mesos i «sense haver tingut encara el necessari espai de serenor per processar el dol per la dolorosa mort del seu pare», les germanes mantenen la seva «absoluta convicció» en la innocència de Jonathan i que «la veritat acabarà prevalent».
El comunicat insisteix que Sarah i Judith, igual que la resta de la família, «han col·laborat des de l’inici del procés en tot el que se’ls ha requerit, tal com han tornat a fer en aquesta ocasió».
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