Radiografia de la Hisenda catalana, Tema del Diumenge
El Periódico
L’edició impresa d’EL PERIÓDICO d’aquest diumenge analitzarà els avenços que s’han produït durant els últims mesos en el desplegament de la Hisenda catalana. D’aquesta manera, si bé actualment la plantilla d’aquest organisme ha arribat als mil treballadors, es calcula que per gestionar adequadament l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) el nombre d’empleats s’hauria ben bé de doblar.
A més, també es detallaran les modificacions legislatives necessàries que encara s’han d’implementar perquè es puguin recaptar diversos impostos des de l’Agència Tributària Catalana.
Voluntaris i begudes
D’altra banda, el suplement Entendre-hi més es fixarà especialment en un fenomen creixent des de la pandèmia: el de les persones que tenen més de 65 anys (i que actualment són pràcticament una quarta part de la població) que aprofiten la jubilació per desenvolupar activitats de voluntariat a Espanya. Ho conceben com una manera de "sentir-se actius i d’ajudar els altres en una etapa en què tenen molt més temps", segons assenyalen els mateixos voluntaris sèniors. En aquest col·lectiu, a més, es distingeixen clarament dos perfils: d’una banda, els que s’impliquen en causes relacionades amb la seva trajectòria laboral i en les quals poden aprofitar els coneixements adquirits i, de l’altra, els que "volen fer coses completament diferents".
Finalment, el suplement econòmic Actius abordarà la crisi que afecta les begudes espirituoses: en vista de la caiguda del consum (el 2025, es va reduir la producció en un 3,8%, fins als 322 milions de litres), el sector ha optat per dirigir-se als joves i als estrangers per mirar de sostenir aquesta indústria.
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