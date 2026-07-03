El Vall d’Hebron defensa que va protegir el nadó maltractat
L’hospital insisteix que el dia que el menor va arribar al centre va activar el protocol antimaltractament, i demana a Salut que arxivi l’expedient sancionador.
Beatriz Pérez
L’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona defensa que el nadó presumptament maltractat pels seus pares va estar "protegit en tot moment" una vegada el menor va entrar al centre sanitari. Segons ha sabut EL PERIÓDICO, l’hospital, centre de referència en maltractament físic i sexual infantil, ja ha presentat les al·legacions a l’expedient sancionador que la Conselleria de Salut ha obert contra aquest centre i contra els hospitals de Sant Joan de Déu i de Sant Pau i el CAP Roger de Flor al considerar que no van actuar a temps en la protecció d’aquest menor que, en el moment dels fets –a mitjans de març–, solament tenia 6 setmanes.L’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona defensa que el nadó presumptament maltractat pels seus pares va estar "protegit en tot moment" una vegada el menor va posar peu al centre sanitari. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, el gran hospital català, de referència en maltractament físic i sexual infantil, ha presentat ja les seves al·legacions a l’expedient sancionador que la Conselleria de Salut ha obert contra aquest centre i contra els hospitals Sant Joan de Déu i Sant Pau i el CAP Roger de Flor al considerar que no van actuar a temps en la protecció d’aquest menor que, en el moment dels fets –mitjans del març passat– comptava amb només sis setmanes d’edat.
Salut va imposar una multa de 6.000 euros a cada hospital i al CAP. Les multes situen en el mateix nivell els centres que no van detectar el maltractament que l’hospital que sí que ho va fer i va activar el protocol de violència infantil, és a dir, el Vall d’Hebron, on la multa va caure com una dutxa d’aigua freda. Abans de recalar en aquest centre, el petit va passar en tot just 15 dies per quatre centres sanitaris fins que, en vista d’una fractura de fèmur, en una segona visita a Sant Pau, els metges el van derivar al Vall d’Hebron.Salut ha imposat una multa de 6.000 euros a cada hospital i al CAP. Les multes de Salut posen al mateix nivell als centres que no van detectar el maltractament que a l’hospital que sí que ho va fer i sí que va activar el protocol de violència infantil, la Vall d’Hebron, on ha assegut com una gerra d’aigua freda aquesta multa. Abans de recalar en aquest centre, el petit va passar en tot just 15 dies per quatre centres sanitaris fins que, en vista d’una fractura de fèmur, en una segona visita a Sant Pau, els metges van derivar el nen a la Vall d’Hebron.
Amb tot, les al·legacions de la Vall d’Hebron a aquest expedient sancionador s’afegeixen a les que la setmana passada va presentar l’Hospital de Sant Joan de Déu, també sancionat. Tant el Vall d’Hebron com Sant Joan de Déu sol·liciten l’"arxivament" de l’expedient. Però el cas del Vall d’Hebron és, potser, el més paradigmàtic de tots: Salut va decidir sancionar-lo també a ell al considerar que l’hospital va trigar 48 hores a activar el protocol antimaltractament i, durant aquell temps, va mantenir el nadó ingressat en una mateixa habitació juntament amb els seus pares. A Sant Joan de Déu, a Sant Pau i al CAP Roger de Flor, Salut els va sancionar per no haver percebut els indicis de violència i haver-li donat l’alta.Amb tot, les al·legacions de la Vall d’Hebron a aquest expedient sancionador s’afegeixen a les que la setmana passada va presentar l’Hospital Sant Joan de Déu, també sancionat. Tant la Vall d’Hebron com Sant Joan de Déu sol·liciten l’"arxiu" de l’expedient. Però el cas de la Vall d’Hebron és, potser, el més paradigmàtic de tots: Salut va decidir sancionar-lo també a ell al considerar que l’hospital va tardar 48 hores a activar el protocol antimaltractament i, durant aquell temps, va mantenir el nadó ingressat en una mateixa habitació al costat dels seus pares. A Sant Joan de Déu, Sant Pau i el CAP Roger de Flor, Salut els va sancionar per no haver percebut els indicis de violència, malgrat que presentava hematomes i fissures anals segons la interlocutòria del jutge, i donar-li l’alta.
De tota manera, el Vall d’Hebron insisteix que va activar el protocol antimaltractament el 16 de març, dia de l’arribada del nen a l’hospital, amb una crida a Infància Respon, la qual, però, no consta a la Conselleria de Drets Socials. L’hospital defensa que, després de 48 hores fent proves al menor, el 18 de març "va ampliar la informació" a les autoritats competents: la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència (DGPPIA), els Mossos d’Esquadra i els jutjats.No obstant, la Vall d’Hebron insisteix que va activar el protocol antimaltractament el 16 de març, dia de l’arribada del nen a l’hospital, amb una crida a Infància Respon, la qual, no obstant, no consta a la Conselleria de Drets Socials. L’hospital defensa que, després de 48 hores fent proves al menor, el 18 de març "va ampliar la informació" a les autoritats competents: Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència (DGPPIA), Mossos d’Esquadra i jutjats.
"La prioritat immediata del Vall d’Hebron va ser estabilitzar les lesions del nadó, que estava en risc vital, garantir-ne la protecció mitjançant l’ingrés hospitalari i completar, en menys de 48 hores, totes les exploracions i proves mèdiques necessàries per obtenir un diagnòstic objectiu que permetés orientar tant l’assistència sanitària com les decisions dels organismes competents en matèria de protecció del menor", assenyalen a aquest diari fonts coneixedores d’aquestes al·legacions. "Per tant, sol·licitem l’arxivament de l’expedient sancionador, al considerar que el Vall d’Hebron va actuar d’acord amb el protocol aplicable, va mantenir el menor protegit en tot moment i va activar immediatament els mecanismes de comunicació amb les autoritats competents", afegeixen les fonts."La prioritat immediata de la Vall d’Hebron va ser estabilitzar les lesions del nadó, que es trobava en risc vital, garantir la seva protecció mitjançant l’ingrés hospitalari i completar, en menys de 48 hores, totes les exploracions i proves mèdiques necessàries per obtenir un diagnòstic objectiu que permetés orientar tant l’assistència sanitària com les decisions dels organismes competents en matèria de protecció del menor", assenyalen a aquest diari fonts coneixedores d’aquestes al·legacions. "Per tant, sol·licitem l’arxiu de l’expedient sancionador, al considerar que la Vall d’Hebron va actuar d’acord amb el protocol aplicable, va mantenir el menor protegit en tot moment i va activar immediatament els mecanismes de comunicació amb les autoritats competents", afegeixen aquestes fonts.
Controls diaris
El pare del nadó està actualment en presó preventiva, i la mare, en llibertat provisional. El nadó, des d’aleshores, està amb una família d’acollida, continua fent controls periòdics al Vall d’Hebron i es troba bé. El cap de setmana passat, un altre cas de maltractament infantil va saltar a la premsa: un pare i una mare de Sabadell van ingressar diumenge a la presó després que el seu nadó de tres mesos morís a l’Hospital Parc Taulí per suposats maltractaments.El pare del nadó es troba actualment en presó preventiva i la mare, en llibertat provisional. El nadó està des d’aleshores amb una família d’acollida, continua fent controls periòdics a la Vall d’Hebron i es troba bé. El cap de setmana passat, un altre cas de maltractament infantil va saltar a la premsa: un pare i una mare de Sabadell van ingressar diumenge a la presó després que el seu nadó de tres mesos morís a l’Hospital Parc Taulí per suposats maltractaments.
Abans que s’activés el protocol de maltractament infantil al Vall d’Hebron el 18 de març, aquest nadó nascut el 3 de febrer havia estat, per aquest ordre, a l’Hospital del Mar (1 de març), a Sant Joan de Déu (7 de març), al CAP Roger de Flor i a Sant Pau (en els dos llocs el 10 de març) i de nou a Sant Pau (el 16 de març). Va ser precisament el 16 de març, en una segona visita a Sant Pau, quan els metges, alertats per una fractura al fèmur, el van derivar al Vall d’Hebron, hospital de referència en maltractament físic i sexual, que va ingressar automàticament el nen. Tot i això, aquest nen presentava lesions "evolutives", és a dir, de llarga durada, que cap sanitari, abans del 16 de març, havia percebut.Abans que s’activés el protocol de maltractament infantil a la Vall d’Hebron el 18 de març, aquest nadó nascut el 3 de febrer havia estat, per aquest ordre, a l ’Hospital del Mar —1 de març—, a Sant Joan de Déu – 7 de març –, al CAP Roger de Flor i Sant Pau – en els dos llocs el 10 de març – i de nou a Sant Pau – el 16 de març –. Va ser el 16 de març, en una segona visita a Sant Pau, quan els metges, alertats per una fractura al fèmur, el van derivar a la Vall d’Hebron, hospital de referència en maltractament físic i sexual, que va ingressar automàticament al nen. No obstant, aquest nen presentava lesions "evolutives", és a dir, de llarga durada, que cap sanitari, abans del 16 de març, havia percebut.
Segons la interlocutòria del jutge, el dia en què va arribar a Sant Joan de Déu, aquest nadó presentava un hematoma a la "zona escrotal", un altre hematoma facial i una fissura anal. Va visitar el centre per "irritabilitat i taquicàrdia", segons recull la interlocutòria. Li van donar l’alta el mateix dia. Cap sanitari va veure indicis de violència. La Conselleria de Salut va admetre al seu dia que hi havia hagut una "discriminació positiva" perquè la mare del nen era infermera a l’Hospital Vall d’HebronSegons la interlocutòria del jutge, el dia en què va arribar a Sant Joan de Déu, aquest nadó presentava un hematoma a la "zona escrotal", un altre hematoma facial – concretament a la galta dreta – i una fissura anal. Va visitar el centre per "irritabilitat i taquicàrdia", recull la interlocutòria. Li van donar l’alta el mateix dia. Cap sanitari va veure indicis de violència. La Conselleria de Salut va admetre en el seu moment que hi havia hagut una "discriminació positiva" perquè la mare del nen era infermera a l’Hospital Vall d’Hebron.. No obstant, Sant Joan de Déu nega que hi hagi hagut cap mena de "negligència" i així ho va fer constar en les al·legacions a la sanció de Salut. "No hi va haver negligència per part dels nostres professionals sanitaris, ni tampoc es va produir cap error diagnòstic", assenyala l’hospital en les seves al·legacions. Fonts del centre també asseguren que han sol·licitat "que es declari que no hi va haver cap infracció i, en conseqüència, que s’arxivi l’expedient sancionador".No obstant, Sant Joan de Déu nega que hi hagi hagut "negligència" alguna i així ho va fer constar en les seves al·legacions a la sanció de Salut. "No hi va haver negligència per part dels nostres professionals sanitaris, ni tampoc es va produir cap error diagnòstic. En qualsevol cas, convé recordar que un possible error diagnòstic, per si sol, no implica necessàriament una infracció, especialment quan els professionals han actuat d’acord amb els estàndards mèdics exigibles", recull l’hospital en les seves al·legacions. Fonts del centre asseguren que, per tot això, han sol·licitat "que es declari que no hi va haver cap infracció i, en conseqüència, que s’arxivi l’expedient sancionador".
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