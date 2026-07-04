Alerta per una “pandèmia” de paneroles: la calor i la humitat disparen una plaga que ja resisteix els insecticides
Les empreses de salut ambiental avisen que aquest estiu pot ser especialment complicat a Catalunya
Aquest any, les paneroles s’han convertit en una de les grans preocupacions de l’estiu. La combinació de calor, humitat, pluges intenses durant l’hivern i la primavera, i temperatures cada vegada més suaus ha creat l’escenari perfecte perquè aquests insectes es multipliquin en habitatges, carrers, clavegueres i locals de restauració.
El problema ja no és només veure una panerola corrent per la cuina o pel carrer. Els experts alerten que aquestes plagues poden suposar un risc sanitari, perquè poden contaminar aliments i superfícies, provocar al·lèrgies i convertir-se en un problema persistent si no s’actua a temps.
L'Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental (ADEPAP) ja va advertir que la combinació d’una primavera plujosa i l’arribada sobtada de la calor ha disparat les poblacions de mosquits i paneroles a gran part del territori. L’entitat parla d’una temporada de plagues “cada vegada més llarga”, una situació vinculada també a la desestacionalització provocada per les temperatures més suaus.
Per què aquest any hi ha més paneroles?
Segons ADEPAP, el còctel és clar: calor intensa, molta humitat i pluges abundants durant els mesos previs. Aquestes condicions afavoreixen la reproducció dels insectes i fan que les plagues apareguin abans, durin més temps i siguin més difícils de controlar.
De fet, la situació no ha agafat per sorpresa les empreses del sector. Des del mes d’abril, ja s’estan fent treballs de prevenció a les xarxes de clavegueram, que són un dels punts on més s’acumulen les paneroles. A més, ADEPAP preveu que a finals d’estiu caldrà reforçar aquestes actuacions pel gran volum d’insectes que es pot registrar arreu de Catalunya.
El vicepresident i portaveu d’ADEPAP, Andreu Garcia, ha avisat que les actuacions preventives s’han hagut d’avançar i reforçar perquè les plagues ja no es comporten com abans. La temporada és més llarga i els episodis de calor fan que les paneroles trobin més facilitats per proliferar. Garcia també ha explicat públicament que aquests insectes s’estan fent resistents als insecticides tradicionals.
Panerola americana i panerola alemanya: les dues grans amenaces
No totes les paneroles són iguals. Al clavegueram, la més habitual és la panerola americana, més gran i molt present en zones humides, fosques i subterrànies. En canvi, la panerola alemanya és més petita i clara, i apareix amb més freqüència dins d’habitatges, bars, restaurants i locals on pot trobar menjar, escalfor i racons on amagar-se.
Aquesta diferència és important perquè no totes les plagues s’ataquen igual. Les paneroles que viuen al subsol poden acabar sortint a la superfície quan hi ha obres, calor intensa o canvis en el seu entorn. Les que entren a pisos i establiments, en canvi, poden reproduir-se ràpidament si troben restes d’aliments, humitat o esquerdes on refugiar-se.
Per què els insecticides ja no funcionen com abans?
Una de les preguntes més repetides és per què els insecticides comercials cada vegada semblen menys efectius. La resposta, segons els experts, és la resistència genètica. Molts d’aquests productes utilitzen químics sintètics coneguts com a piretroides, però les paneroles que sobreviuen al contacte amb aquests productes poden transmetre aquesta resistència a noves generacions.
Un estudi publicat al Journal of Economic Entomology va analitzar paneroles alemanyes procedents de plagues reals, és a dir, insectes que ja havien estat exposats a diversos insecticides. El resultat va ser preocupant: en alguns casos, els productes van arribar a trigar prop de cinc dies a aconseguir el 100% de mortalitat.
Això explica per què moltes persones ruixen insecticida a casa i, al cap de poc temps, tornen a veure paneroles. El problema no és només matar els exemplars visibles, sinó arribar al niu, tallar la reproducció i eliminar les condicions que permeten que la plaga continuï creixent.
Com fer front a aquesta “pandèmia” de paneroles?
Els experts insisteixen que combatre una plaga de paneroles exigeix una estratègia integral. No n’hi ha prou amb tirar un esprai quan en veiem una. Cal actuar sobre l’origen del problema.
El primer pas és mantenir nets els espais públics i privats. La neteja és clau perquè aquests insectes busquen restes de menjar, greix, humitat i refugis foscos.
També és important tapar esquerdes, revisar desguassos, evitar acumulacions d’aigua, no deixar aliments descoberts, llençar la brossa sovint i controlar especialment cuines, banys, trasters, soterranis i zones properes al clavegueram.
Quan la plaga ja està instal·lada, els especialistes recomanen contactar amb empreses de control de plagues i no confiar només en remeis casolans o insecticides de supermercat. Les empreses de salut ambiental poden detectar el focus, aplicar tractaments professionals i fer seguiment per evitar que la infestació torni.
L’àcid bòric, la solució que torna al debat
Davant la pèrdua d’eficàcia de molts insecticides, ha tornat a guanyar protagonisme l’àcid bòric. El creador de contingut argentí Diego Fernández, conegut a TikTok com @renovandoconideas, assegura que és “un excel·lent plaguicida natural”, però alerta que barrejar-lo amb sucre, farina, llet en pols o llet condensada pot “acabar atraient més plagues des de l’exterior”.
Segons Fernández, les paneroles no desenvolupen immunitat química a l’àcid bòric com sí que pot passar amb altres insecticides, però poden generar una mena d’immunitat per comportament: aprenen a evitar esquers que els han fet mal.
Per això, l’expert recomana no convertir l’àcid bòric en un esquer dolç, sinó utilitzar-lo de manera controlada en zones de pas. Tot i això, cal recordar que aquest producte pot ser perillós per a mascotes i nens petits, de manera que s’ha d’utilitzar amb molta precaució, seguint les indicacions del producte i, si la plaga és important, amb ajuda professional.
Per què pot contaminar el niu?
L’àcid bòric actua com un verí estomacal. Quan la panerola hi entra en contacte, el producte pot quedar adherit al cos i a les potes. Després, quan l’insecte es neteja, el pot ingerir i morir per enverinament. A més, també pot transportar restes del producte cap al niu i afectar altres exemplars.
Un dels seus avantatges és que és inodor, de manera que no espanta les paneroles immediatament. També és una de les alternatives que es considera útil quan els insecticides tradicionals han perdut eficàcia per culpa de la resistència genètica.
El missatge dels experts: prevenció, neteja i actuació professional
La situació d’aquest estiu preocupa perquè les plagues de paneroles ja no són un fenomen puntual de quatre setmanes de calor. Segons ADEPAP, el canvi en els patrons climàtics està allargant la temporada i obliga a actuar abans i amb més intensitat.
La clau és no esperar que la plaga sigui visible a gran escala. Mantenir la casa neta, controlar la humitat, revisar desguassos, evitar restes de menjar i actuar al primer senyal pot marcar la diferència. I si les paneroles ja apareixen de manera repetida, el consell és clar: cal recórrer a professionals.
La “pandèmia” de paneroles no és una malaltia, però sí una alerta de salut ambiental. Amb més calor, més humitat i insectes cada vegada més resistents, aquest estiu Catalunya pot viure una temporada especialment complicada. I la millor arma no és només l’insecticida: és la prevenció.
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