Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aliança CatalanaTour de França a BarcelonaCarrer GuimeràTerapeuta dels AndicSegona onada de calorMarc BernalControls policials
instagramlinkedin

Anul·len la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell per l’incendi de la Bisbal

Un veí de Calonge amb la casa cremada: "Si no haguéssim marxat, estaríem rostits dins"

Imartge d'arxiu d'una cantada d'havaneres a Calella

Imartge d'arxiu d'una cantada d'havaneres a Calella / DdG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Redacció

Calella de Palafrugell

 L’organització de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell ha anunciat que la cita queda anul·lada finalment seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d’emergències. Prèviament, els organitzadors ja havien advertit que la celebració de la cantada quedava condicionada en tot moment a l’evolució del foc i a les instruccions dels serveis d’emergència. Finalment, han pres la decisió i demanen a la població la màxima precaució i que segueixi en tot moment les indicacions de Protecció Civil, Policia Local, Mossos d’Esquadra, Bombers i la resta de serveis. L’organització es posarà en contacte amb les persones que havien adquirit entrades per informar-les del procediment de retorn de l’import.

Via: Diari de Girona

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
  2. L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
  3. La segona onada de calor ja té data: aquests seran els dies més durs
  4. Un incendi a Sant Vicenç de Castellet obliga a confinar el barri de la Balconada i la residència l'Onada
  5. Pedro Martínez: 'El Madrid ha fet al València el mateix que el València va fer al Manresa, club al qual estimo molt
  6. L’Ajuntament adverteix que sancionarà més per passar de 30 km/h a Manresa
  7. Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord
  8. Manresa nodreix Aliança Catalana a Vic

S'encèn un segon foc a Sant Vicenç de Castellet, a prop de la zona que es va incendiar ahir

S'encèn un segon foc a Sant Vicenç de Castellet, a prop de la zona que es va incendiar ahir

Sancionen un altre conductor per dur un altaveu gegant a dalt del cotxe, a la Ribera Salada

Sancionen un altre conductor per dur un altaveu gegant a dalt del cotxe, a la Ribera Salada

Llorenç Juanola (Expert Juanola Photomaton): «La nostra història fotogràfica comença al Liceu»

Llorenç Juanola (Expert Juanola Photomaton): «La nostra història fotogràfica comença al Liceu»

La probable tria de Xavi Albert a València desarticula l’opció de Diego Ocampo al Roig Arena

La probable tria de Xavi Albert a València desarticula l’opció de Diego Ocampo al Roig Arena

El tancament de les Gavarres arran de l'incendi i el "risc extrem" de nous focs es mantindrà com a mínim fins divendres

El tancament de les Gavarres arran de l'incendi i el "risc extrem" de nous focs es mantindrà com a mínim fins divendres

Sant Fruitós de Bages incorpora l'hereuet i la pubilleta en l'inici de la Festa Major

Sant Fruitós de Bages incorpora l'hereuet i la pubilleta en l'inici de la Festa Major

La nova Casa Gran d'El Miracle: rehabilitació estructural, millors accessos

La nova Casa Gran d'El Miracle: rehabilitació estructural, millors accessos

La CUP de Navàs recorre a la tercera suplent per completar el govern

La CUP de Navàs recorre a la tercera suplent per completar el govern
Tracking Pixel Contents