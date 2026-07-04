Recomanacions Tour de França
Aquestes són les carreteres catalanes afectades pel pas del Tour de França aquest cap de setmana
A l’etapa 2 hi haurà afectacions en vies com l’A-7, N-340, C-31, BV-2041 i a l’etapa 3 a la C-352, C-59, C-17, C-37, C-25 i N-260
Alma Rodelgo
La Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra, conjuntament amb el Servei Català de Trànsit (SCT) i les policies locals, ha dissenyat un dispositiu específic per regular la mobilitat principalment en les etapes 2 i 3 del Tour de França a Barcelona, que recorreran la xarxa viària interurbana i afectaran 64 municipis d’11 comarques catalanes. El recorregut del Tour en territori català inclou el trajecte interurbà entre Tarragona i Barcelona a l’etapa 2, el 5 de juliol, i el recorregut interurbà entre Granollers i els Pirineus a l’etapa 3, el 6 de juliol, travessant el litoral, l’àrea metropolitana i el nord del país fins a arribar a França, amb un itinerari que inclou comarques com el Tarragonès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Vallès Oriental, Osona i el Ripollès. En total, el pas del Tour afectarà 61 municipis d’11 comarques, amb tres ciutats de sortida: Barcelona, Tarragona i Granollers.
El pas del Tour implicarà talls temporals de circulació, desviaments i restriccions en diverses carreteres de la xarxa viària catalana. Cal tenir en compte que la segona etapa coincidirà amb un dia festiu i provocarà una incidència especial en la mobilitat d’oci a la costa, mentre que la tercera etapa es disputarà en dia feiner i afectarà més la mobilitat quotidiana i la logística. A l’etapa 2, diumenge 5 de juliol, hi haurà afectacions al corredor litoral amb talls en vies com l’A-7, la N-340, la C-31, la BV-2041 i diversos accessos de la C-32, la B-24, la B-23 i la C-32 a l’entorn metropolità. Es preveu la restricció total de diversos trams i desviaments obligatoris en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat.
A l’etapa 3, dilluns 6 de juliol, cap al nord del territori, hi haurà afectacions a la C-352, la C-59, la C-17, la C-37, la C-25, la N-260 i altres vies pirinenques. Les afectacions seran especialment intenses al Ripollès, amb limitacions d’accés a municipis com Ribes de Freser, Pardines, Queralbs, Planoles i la Molina durant les franges de tall. Cal destacar que els talls de les vies s’aplicaran de manera progressiva, amb una durada mitjana de 4 a 5 hores per cada punt del recorregut, per garantir la seguretat de la cursa. El recorregut haurà d’estar lliure de trànsit i obstacles abans del pas de la cursa, amb talls que, de manera general, s’activaran aproximadament 3 hores abans del pas dels corredors i es reobriran aproximadament 1 hora després del pas de l’últim ciclista.
En el marc de l’operativa de cada etapa, l’SCT activarà equips mòbils d’informació viària (EMIV), que comunicaran al Centre d’Informació Viària de Catalunya (CIVICAT) la reobertura dels trams i carreteres un cop garantides les condicions de seguretat viària. Així mateix, l’autoritat de trànsit farà el seguiment del dispositiu mitjançant els mitjans aeris.
Un dispositiu especial de Trànsit
Per garantir la mobilitat, el dispositiu especial que desplegarà l’SCT amb motiu del pas del Tour per Catalunya preveu canalitzar el trànsit per les vies d’alta capacitat no afectades per la prova ciclista, com l’AP-7, la C-32 i les rondes de Barcelona a l’etapa 2. També en aquesta segona etapa, la mobilitat entre les comarques de la costa i l’interior de les demarcacions de Tarragona i Barcelona es podrà canalitzar a través de vies de la xarxa estructurant com la N-240, l’AP-2, la C-15, l’A-2, la C-16, l’A-27 i la T-11, que no tindran afectacions directes. A l’etapa 3, els principals itineraris alternatius seran la C-16, la C-37, la C-25 i l’AP-7. Aquests itineraris s’han definit atenent criteris de capacitat, continuïtat i funcionalitat de la xarxa viària.
Cal destacar que no es preveu una restricció general per als vehicles pesants, però sí limitacions específiques. Sempre que s’activin aquestes mesures, els vehicles pesants i autobusos amb MMA igual o superior a 7.500 kg hauran de circular a una velocitat màxima de 80 km/h. A més, els conjunts en configuració euromodular hauran de circular sempre pel carril dret i no podran avançar. També es mantindran les limitacions habituals de cap de setmana a l’AP-7 entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès, en tots dos sentits, amb obligació de circular pel carril dret i sense avançaments per als vehicles pesants i autobusos de MMA igual o superior a 7.500 kg els divendres i diumenges de 17 a 22 hores i els dissabtes de 10 a 14 hores.
El dispositiu de l’SCT també inclou una estratègia de comunicació reforçada a través de més de 290 panells fixos de missatge variable i una trentena de panells mòbils a peu de carretera, senyalització específica amb desenes d’avisos provisionals —47 senyals verticals per a l’etapa 2 i 42 per a l’etapa 3—, informació a través dels mitjans de comunicació i informació viària en temps real a Google Maps i Waze. Aquesta informació, que durant la celebració de la cursa ciclista serà dinàmica i actualitzada, permetrà als usuaris planificar els seus desplaçaments amb antelació i adaptar-los a les restriccions previstes.
«Som conscients que hi haurà afectacions puntuals a la mobilitat, especialment durant el pas de la cursa. Per això hem treballat amb els municipis implicats i hem planificat itineraris alternatius sempre que ha estat possible, alhora que facilitarem informació actualitzada perquè la ciutadania pugui planificar els seus desplaçaments», ha puntualitzat la consellera Parlon.
L’itinerari i el recorregut detallat de les tres primeres etapes del Tour que transcorren per Catalunya es poden consultar al web oficial de la prova ciclista. Així mateix, es recomana a la ciutadania consultar prèviament l’estat del trànsit al web oficial del Servei Català de Trànsit i seguir les indicacions dels canals oficials de trànsit i dels cossos operatius.
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