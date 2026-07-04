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Científics de BCN crien una ovella prematura en placenta artificial

Els hospitals de Sant Joan de Déu i Clínic han desenvolupat una incubadora líquida que aconsegueix incrementar la supervivència a 21 dies.

L’ovella Gaia, criada en una placenta artificial, ja té 13 mesos. | FUNDACIÓ LA CAIXA

L’ovella Gaia, criada en una placenta artificial, ja té 13 mesos. | FUNDACIÓ LA CAIXA

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Beatriz Pérez

Barcelona

La placenta artificial –o incubadora líquida– dels hospitals Sant Joan de Déu i Clínic ha aconseguit incrementar als 21 dies la supervivència, en bones condicions, d’un model oví de prematur extrem. Pot semblar poc, però a aquestes edats gestacionals, cada dia de supervivència redueix un 2% la mortalitat i un 2% les seqüeles. Aquest projecte ha aconseguit obtenir nounats viables després del naixement a la incubadora líquida: gràcies a aquesta tecnologia, l’ovella Gaia, que va néixer prematura, ja té 13 mesos i presenta un neurodesenvolupament normal. Es tracta d’un projecte experimental anomenat fetaLife i desenvolupat pel BCNatal Medicine Research Center, vinculat als dos hospitals esmentats i a la Universitat de Barcelona. BCNatal, després del Children’s Hospital of Philadelphia (EUA) –que ha obtingut 28 dies de supervivència–, és el segon centre del món a aconseguir una cosa semblant.

Aquesta placenta artificial encara no treballa amb prematurs "reals", sinó amb models experimentals, en els quals ja ha arribat a més de 13 mesos de supervivència postnatal en l’ovella Gaia –l’equivalent en un humà serien 15 anys– i amb uns bons resultats de neurodesenvolupament.

Es tracta d’una "fita" en aquest projecte científic de gran complexitat, impulsat per la Fundació La Caixa amb 7,65 milions d’euros.

Futur ús en humans

"Hem creat una capa de tecnologia extraordinària per fer una cosa molt difícil: enganyar la natura i aconseguir que el fetus no sàpiga que ha sortit de l’úter de la mare i es pugui continuar desenvolupant com un fetus dins d’una incubadora líquida", va dir el doctor Eduard Gratacós, director de BCNatal. Calcula que "d’aquí dos o tres anys" –i 7 o 8 milions d’euros més– es podria utilitzar en humans.

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Segons el gerent de Sant Joan de Déu, Miquel Pons, "la incubadora líquida és un projecte completament trencador i que està cridat a canviar el protocol estàndard de tractament de la prematuritat extrema". Per la seva banda, el director general del Clínic, Josep Maria Campistol, va assenyalar que aquest és un projecte "amb molts anys de dedicació".

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