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Venjança

Els Mossos detenen un dels sospitosos del crim del parc de la Pegaso i en busquen la resta

Els Mossos informen que la investigació continua oberta i treballen amb la hipòtesi d’una venjança entre bandes juvenils

Assassinat a trets un menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona després d’un ajust de comptes entre bandes juvenils

Assassinat a trets un menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona

Assassinat a trets un menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona / ACN

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Germán González

Barcelona

Els Mossos d’Esquadra han detingut un dels presumptes autors de l’assassinat a trets d’un menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona. La policia catalana ha informat aquest dissabte al matí de la captura a la zona de l’avinguda Meridiana, en una vivenda on s’amagava, a prop del lloc del crim, si bé també han avançat que la investigació continua oberta. La policia catalana va localitzar el presumpte autor dels fets després d’un fort desplegament policial que va incloure talls de trànsit i presència d’una unitat aèria. Els Mossos continuen buscant altres possibles sospitosos implicats en els fets.

Els Mossos continuen buscant la resta d’implicats. Diversos testimonis parlen de tres o quatre assaltants que anaven amb la cara tapada. Per identificar els sospitosos s’han visionat càmeres de seguretat pròximes al lloc del crim, així com la declaració de diversos testimonis. La policia catalana manté un important monitoratge de bandes juvenils violentes i dels seus integrants, cosa que ha facilitat les indagacions.

Fonts policials han explicat a aquest mitjà que es va decidir establir un dispositiu especial, amb unitats d’ordre públic i d’intervenció, a més de recolzament de l’helicòpter, davant la possibilitat que el sospitós estigués armat.

Fugida per la Meridiana

Els fets que se li imputen al capturat van tenir lloc dijous passat 2 de juliol, cap a dos quarts de deu de la nit, quan dues bandes rivals es van enfrontar al barri de la Sagrera i van acabar a trets. Aquest enfrontament es va saldar amb un menor d’edat mort per trets d’arma de foc.

Després del crim, els sospitosos van escapar per l’avinguda Meridiana i els Mossos van posar en marxa un dispositiu de recerca, activant diverses unitats per mirar de trobar-ne els responsables. Aquest dissabte al matí han informat de la primera detenció. «Detenim a Barcelona un home presumptament relacionat amb la mort violenta d’un menor d’edat, en uns fets ocorreguts la nit del 2 de juliol a Barcelona», han publicat en un missatge a la xarxa social X (abans Twitter). El cas està sota secret de les actuacions.

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La hipòtesi sota la qual treballen els Mossos d’Esquadra en la seva investigació és una venjança, no d’un fet aïllat o un enfrontament abrupte. «L’anàlisi dels fets indica que no estem davant un fet aleatori, d’un accident o d’una situació que se’n va de mare», va explicar l’intendent dels Mossos Toni Rodríguez, poc després de conèixer-se els successos.

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