El foc del Baix Empordà arriba a algunes urbanitzacions de Calonge i afecta una casa
Els Bombers aconsegueixen estabilitzar el 70% del flanc dret, el que més preocupa per l’entrada de la marinada
ACN
L’incendi de la Bisbal d’Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida a les Cabanyes. També ha cremat una masia al flanc esquerre.
Ho ha explicat David Borrell, inspector en cap dels Bombers, en una atenció als mitjans, on ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret, que és el que més preocupa perquè es podria obrir amb l’entrada aquest migdia de la marinada. Borrell ha demanat a la població que es mantingui confinada, i ha advertit que les autoevacuacions són molt perilloses. “La vulnerabilitat d’estar fora és molt alta, és una temeritat”, ha insistit.
Borrell ha explicat que el foc ha afectat diferents urbanitzacions i ha afectat jardineria, tanques i finestres. L’afectació més gran és a les Cabanyes, on ha cremat una casa sense persones a dintre.
L’Ajuntament ha confirmat que alguns veïns s'han autoevacuat a les urbanitzacions de Cabanyes i Río de Oro. El consistori va habilitar divendres al migdia el pavelló com a punt d'acollida quan es va decretar el confinament. Hi han tingut 130 persones allotjades aquesta nit d'aquestes urbanitzacions, la majoria dels quals ja han marxat. El consistori té constància que a Cabanyes hi ha una dotzena de cases amb afectacions pel foc on les flames han entrat a les parcel·les.
L’inspector en cap dels Bombers ha insistit que cal mantenir el confinament, i que és molt més segur quedar-se a casa que fer una autoevacuació. “Quan la gent està a dintre de casa és quan està més segura. S’entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs”, ha subratllat Borrell, que ha recordat que les grans morts a Europa en incendis forestals són totes per evacuacions i les víctimes estaven en trànsit. “És un 99% segur”, ha insistit el bomber, que ha reconegut que pot posar “nerviós” veure avançar l’incendi, però “és molt improbable que entri a dintre de casa”. “Si estem a casa amb una galleda d’aigua això es resol”, ha reblat.
Borrell ha explicat que els Bombers només fan evacuacions quan veuen una finestra de temps important per fer-les de forma segura.
Pel que fa a l’evolució de l’incendi, ha assenyalat que ara centren els esforços en el 30% del flanc dret que queda per estabilitzar. En concret, falta la pujada al Puig d’Arques en els dos sentits, la part central del flanc. “Fins que no ens entri la marinada al migdia tenim l’oportunitat per acabar de tancar aquest flanc dret”, ha explicat. Per ara, ha dit, les tasques “progressen adequadament”. “Anem bé, però queda molta feina encara”, ha insistit.
L’afectació a la zona de Calonge continuarà fins que entri la marinada, i per això ha reiterat la necessitat de mantenir el confinament. A la tarda es reavaluarà la situació quan hagi canviat el vent.
Pel que fa a les hectàrees, el cap d'àrea regional dels Agents Rurals a Girona, Jaume Bosch, ha detallat que la superfície cremada afecta unes 2.200 hectàrees, una xifra lleugerament inferior a la comunicada divendres a la nit. Bosch ha explicat que això es deu al fet que malgrat l'abast de les flames, han quedat algunes "illes" sense afectació. La majoria, un miler, són als termes de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà).
D'altra banda, Bosch també s'ha mostrat preocupat per l'onada de calor prevista a partir de diumenge. Ha demanat extremar les precaucions, sobretot a l'inici de la setmana, i ha avançat que es plantegen fer restriccions d'accés a alguns massissos forestals.
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