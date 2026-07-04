La segona onada de calor de l’estiu arriba demà a Catalunya
Guillem Costa
Catalunya es prepara per afrontar la segona onada de calor de l’estiu després que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) hagi activat avisos per temperatures extremes que es mantindran, almenys, durant tres dies. L’arribada d’una massa d’aire molt càlid procedent del nord d’Àfrica, que afectarà bona part del Mediterrani occidental, provocarà un episodi que començarà demà i durarà, com a mínim, fins dimecres.
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ja havia advertit dies enrere d’un episodi d’altes temperatures que podia derivar en una onada de calor, una previsió que finalment es confirma en el cas de territoris com Catalunya, Andalusia, Madrid, Castella-la Manxa, Galícia i l’Aragó. Segons el Meteocat i l’Aemet, els dies més intensos seran dilluns i dimarts, quan la calor serà més generalitzada a tot el territori. En el cas de Catalunya, les previsions apunten a màximes que podrien superar els 40 graus en punts de les comarques de Lleida, mentre que a la resta de la Depressió Central i del Prepirineu els termòmetres depassaran els 35 graus en molts punts. A tot això caldrà afegir-hi nits molt càlides, amb temperatures mínimes que no baixaran dels 20 grus en àmplies zones (nits tropicals) i, en alguns casos com el litoral i prelitoral, fins i tot per sobre dels 25 graus (nits tòrrides).
Els tècnics del Meteocat destaquen la persistència de l’episodi. "Tot i que a partir de dimecres podria deixar de considerar-se oficialment onada de calor, els models indiquen que les temperatures seguiran per sobre de la mitjana climàtica fins a mitjans de juliol", diu Santi Sagalà, cap de previsió del servei. Aquesta qüestió és un dels factors que més preocupa els experts, ja que, segons Sagalà, incrementa els "riscos per a la salut" i agreuja l’estrès tèrmic en ciutats i zones densament poblades.
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