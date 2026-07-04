Un veí de Calonge amb la casa cremada: "Si no haguéssim marxat, estaríem rostits dins"
Aleix Freixas / Berta Artigas Fontàs / ACN
Els veïns de les urbanitzacions de Calonge segueixen l'evolució de l'incendi de les Gavarres "amb molta por" perquè veuen les flames molt a prop. L'episodi més tens ha estat aquest dissabte a la matinada, quan centenars de veïns han decidit abandonar les seves cases, tot i el confinament decretat pels Bombers. Alguns expliquen que veien com s'apropaven les flames temien per si quedaven atrapats i han fugit. Unes 150 persones han passat la nit al pavelló municipal. D'altres, han optat per quedar-se "remullant els carrers". En aquesta zona hi viuen unes 500 persones. Alguns han vist com les flames prenien els jardins o fins i tot el marc de la finestra. Una escena que ha provocat la por dels veïns que tenien el dilema entre quedar-se o anar-hi.
Un dels veïns que ha decidit marxar és José Maria Culebra. Ell va estar fins ben entrada la nit vigilant la casa, però quan va veure foc "a 300 metres d'aquí, que s'estaven cremant arbres i palmeres i un soroll bestial", va decidir agafar el gos i marxar. Han passat la nit a Palamós, i aquest matí a primera hora ha tornat per ajudar els veïns i vigilar la casa.
Per altra banda, Lídia Sánchez és una de les que s'ha quedat a casa fent cas de l'ordre dels bombers. Malgrat això reconeix que ha passat "moltíssima por". "La flama la veies molt a prop i eren grosses. I una guspira salta ràpidament", ha explicat a l'ACN. Sànchez a més, ha detallat que abans d'anar a dormir van remullar el jardí, per evitar el foc. "Les hores són molt llargues. La por s'apodera de tu i la sensació és de voler marxar".
Les hores són molt llargues. La por s'apodera de tu i la sensació és de voler marxar
Un dels veïns de la urbanització Mas Ambròs, de Calonge (Baix Empordà), ha explicat que a les 3 de la matinada ha marxat de casa seva davant la proximitat de les flames de l'incendi forestal de les Gavarres. L'home ha dit a Catalunya Ràdio que no ho veien "gens clar" i que si no haguessin marxat, estarien "rostits dins". Un veí s'ha queixat que la companyia elèctrica no hagi desconnectat el cable del carrer fins a casa seva, ja que això impedeix que els Bombers acabin d'apagar el foc per risc d'electrocució, i per tant no poden entrar a casa seva a salvar alguna cosa.
Via: Diari de Girona
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