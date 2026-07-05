Els traspassos de restaurants i bars a BCN cauen a 873 el 2025
Les llicències d’obertura per a nous negocis a la ciutat van ser 182, una de les dades més altes de l’últim lustre. Emprenedors de la Xina, Ucraïna, l’Iraq, Síria busquen locals per a modestos locals de barris a qualsevol preu.
Patricia Castán
La cursa de relleus en bars i restaurants de Barcelona va posar fre el 2025, quan es van comptabilitzar 873 traspassos, la xifra més baixa des de la pandèmia i molt més moderada que un any abans, quan es van arribar als 1.224. No obstant, les llicències d’obertura per a nous negocis van ser 182, una de les dades més altes de l’últim lustre, ja que si la normativa urbanística ho permet es converteix en una opció empresarial menys costosa que alguns traspassos disparats. L’hostaleria continua mostrant un gran dinamisme a la ciutat, tot i que amb una radiografia diferent.
Cada traspàs significa que un negoci ha tancat i un altre prova una nova aventura amb la llicència heretada. L’estadística municipal recull les xifres fredes, sense que sigui possible saber si el descens fins a 873 traspassos de l’any passat es deu a haver-hi hagut menys tancaments o si els locals clausurats han tingut menys pretendents i continuen tancats. En qualsevol cas, es tradueix en menor xifra de novetats al sector.Cada traspàs significa que un negoci ha tancat i un altre prova una nova aventura amb la llicència heretada (i cotitzada). L’estadística municipal recull les xifres fredes, sense que sigui possible saber si el descens fins a 873 traspassos de l’any passat es deu al fet que hi hagi hagut menys tancaments (les baixes no es comuniquen al consistori formalment) o si el que passa és que els locals clausurats han tingut menys pretendents i segueixen amb la persiana tancada. En qualsevol cas, es tradueix en menor xifra de novetats al sector.
La tendència empresarial s’ha anat dividint entre l’expansió de grans grups de restauració en auge durant els últims anys i l’aparició de petits projectes amb microequips (fins i tot només un xef i un cap de sala) per sobreviure en un àmbit on és més fàcil obrir un negoci que mantenir-lo. L’edat mitjana dels bars i restaurants de la ciutat era l’any passat d’11,6 anys segons l’última enquesta municipal.La tendència empresarial s’està divertint entre l’expansió de grans grups de restauració en auge en els últims anys, amb l’aparició de petits projectes amb microequips (fins i tot només un xef i un cap de sala associats) per poder sobreviure en un àmbit on és molt més fàcil obrir un negoci que mantenir-lo en el temps. De fet, l’edat mitjana dels bars i restaurants de la ciutat era l’any passat d’11,6 anys segons l’última enquesta municipal.
Diferents fonts del sector local de la gastronomia apunten que en qüestió d’oferta, la cuina catalana (que no sempre ho és) va encapçalar moltes de les obertures, així com la proliferació de les grans barres on compartir, les tapes –amb preus que semblen més assequibles i temptadors, però que poden disparar els tiquets mitjans si hi ha gana–, i el boom dels cellers i bars: tant de locals històrics o de barri recuperats com de nous establiments que han adoptat el revaloritzat nom de celler sense ser-ho.Diferents fonts del sector local de la gastronomia apunten que en qüestió d’oferta, la cuina catalana (que no sempre ho és) va encapçalar moltes de les obertures, així com la proliferació de les grans barres on compartir, les tapes –amb preus que semblen més assequibles i temptadors però que poden disparar els tiquets mitjans si hi ha gana–, i el boom dels cellers i bars, sigui amb història o de barri recuperades, alhora que nous espais que adopten el revaloritzat nom de ‘celler’ sense ser-ho.
Com va informar aquest diari, del 2020 al 2024 es van comptabilitzar 5.589 bars i restaurants traspassats a la capital catalana, en paral·lel a 761 noves llicències. Fonts municipals apunten a una "evolució sostinguda i alineada en la dinàmica comercial dels últims anys". No obstant, els traspassos van ser un 30% menys el 2025 que un any abans.Com va informar aquest diari, del 2020 al 2024 es van comptabilitzar 5.589 bars i restaurants traspassats a la capital catalana, en paral·lel a 761 noves llicències. Fonts municipals apunten a una "evolució sostinguda i alineada en la dinàmica comercial dels últims anys". No obstant, els traspassos van ser un 30% menys el 2025 que un any abans, i també molt per sota dels anys previs.
La radiografia municipal no aporta dades qualitatives, però des de la immobiliària especialitzada Inmo Olaya, el CEO, Manuel Olaya, al·ludeix a alts traspassos i lloguers elevats que resulten inassumibles per a molts empresaris emprenedors. Es dona una forta presència al mercat d’inversors forans disposats a pagar-lo i que escalfen els preus en zones on la ubicació sembla tenir més força que la proposta gastronòmica, resumeix.
La Xina i Síria
Emprenedors de la Xina, Ucraïna, l’Iraq, Síria i d’altres països continuen picant a la seva porta buscant locals amb llicència, ja sigui per a modestos bars de barri o bé per a inversions en punts turístics, a qualsevol preu. Segons les últimes dades disponibles, quatre de cada deu titulars de l’hostaleria són estrangersLa radiografia municipal no aporta dades qualitatives, però des de la immobiliària especialitzada Inmo Olaya, el seu CEO Manuel Olaya al·ludeix tant a alts traspassos com lloguers elevats que resulten inassumibles per a molts empresaris o emprenedors. Amb forta presència al mercat d’inversors forans disposats a pagar-lo i que escalfen els preus d’algunes on la ubicació sembla tenir més força que la proposta gastronòmica, resumeix. Emprenedors de la Xina, Ucraïna, l’Iraq, Síria i molts més, continuen trucant a la seva porta buscant locals que ja comptin amb llicència, sigui per a modestos bars de barris, com per a inversions en punts turístics, a qualsevol preu. Segons les últimes dades disponibles, quatre de cada deu titulars de l’hostaleria són estrangers..
Per contra, la petició de noves llicències es va mantenir l’any passat gairebé tan alta com el 2024 (quan en van ser 224), amb més pistonada que en anys previs. Aquestes 182 noves apostes inclouen tots els districtes, malgrat els ferris plans d’usos que posen límit a l’hostaleria a Ciutat Vella, i bona part de l’Eixample. Però fins i tot aquests dos van registrar 4 i 32 nous establiments, respectivament. El segon districte amb més noves llicències (26) va ser Sants-Montjuïc, seguit per les 24 de Sant Martí, i les 23 de Sant Andreu i Nou Barris.Per contra, la petició de noves llicències es va mantenir l’any passat gairebé tan alta com el 2024 (quan van ser 224), amb més pistonada que en anys previs. Aquestes 182 noves apostes inclouen tots els districtes, malgrat els ferris plans d’usos que posen límit a l’hostaleria a Ciutat Vella, i bona part de l’Eixample. Però fins i tot aquests dos en van registrar 4 i 32 nous establiments, respectivament. El segon districte amb més noves llicències (26) va ser el puixant Sants-Montjuïc, seguit per les 24 de Sant Martí, i les 23 de Sant Andreu i Nou Barris.
A distància, es van situar els 20 nous bars o restaurants a Sarrià-Sant Gervasi, els 15 a les Corts, 8 a Horta-Guinardó i tan sols 7 a Gràcia, on els plans urbanístics del districte han blindat bona part del mapa per la forta concentració de l’activitat. El consistori emfatitza que hi ha districtes on no es va detectar la mateixa necessitat reguladora i que tenen un considerable marge de creixement.A distància, es van situar els 20 nous bars o restaurants a Sarrià-Sant Gervasi, els 15 a les Corts, 8 a Horta-Guinardó i tan sols 7 a Gràcia, on els plans urbanístics del districte també han blindat bona part del mapa al donar-se una forta concentració de l’activitat. El consistori emfatitza que hi ha districtes on no es detectat la mateixa necessitat reguladora, i que tenen marge de creixement.
Per barris
En canvi, l’escassetat de llicències dispara els preus a les zones blindades i concentra els traspassos en mans de grups de restauració amb múscul financer. Els petits projectes impulsats per emprenedors locals acostumen a establir-se en barris més assequibles i allunyats del centre.En canvi, les llicències existents disparen preus a les zones blindades, de manera que la majoria de traspassos són protagonitzats per grups de restauració amb pulmó financer. Els petits projectes d’autogestió per part d’emprenedors locals s’enlairen moltes vegades en barris no cèntrics, més assequibles, i afavorint també l’arribada de talent.
Aquests traspassos es van concentrar sobretot a l’Eixample, el districte amb més oferta d’hostaleria, on se’n van registrar 236. El va seguir Sants-Montjuïc amb 111, Sant Martí amb 104 i Ciutat Vella amb 99. Les xifres són més moderades a Nou Barris (65), Gràcia (59), Sarrià-Sant Gervasi (58), les Corts (48) i Sant Andreu (46).Aquests traspassos es van concentrar sobretot a l’Eixample, per ser el districte amb més oferta d’hostaleria, amb un total de 236. El va seguir Sants-Montjuïc amb 111, Sant Martí amb 104 i Ciutat Vella amb 99. I les xifres són més moderades a Nou Barris (65), Gràcia (59), Sarrià-Sant Gervasi (58), les Corts (48) i Sant Andreu (46).
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