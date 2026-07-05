Els veïns reclamen un centre de dones a la caseta de l’Assumpta
L’associació del Poblenou instarà al setembre l’Ajuntament a abordar la reforma de l’habitatge, tot un símbol que ja ha superat diverses amenaces de demolició.
Toni Sust
No és la més bonica, ni té valor arquitectònic, però la caseta taronja del Poblenou, la caseta de l’Assumpta, és un símbol que ja ha superat diverses amenaces de demolició i que tot indica ja no coneixerà el picot. Situada al número 4 de la rambla del Poblenou, a prop del passatge de Calvell, a 500 metres del mar, està deshabitada des de l’abril del 2020, quan va morir Assumpta García Carceller, la seva última habitant.No és la més bonica, ni té un valor arquitectònic destacable, però la caseta taronja del Poblenou, la caseta d’Assumpta, és un símbol que ha superat ja diverses amenaces de demolició i que, tot ho indica, ja no coneixerà el picot. Ubicada al número 4 de la Rambla del Poblenou, a prop del passatge de Calvell, a uns 500 metres del mar, està deshabitada des de l’abril del 2020, quan va morir Assumpta García Carceller, la seva última habitant.
Davant de la casa, Teresa Núñez de Arenas, una de les integrants de la junta de l’Associació de Veïns del Poblenou, explica com l’entitat no pararà fins que es converteixi en equipament per al barri. Ara per ara, l’Ajuntament de Barcelona, propietari de l’immoble, no ha fet cap moviment, tot i que sí que retocarà una part del seu entorn, a partir d’una iniciativa inclosa pels veïns en els pressupostos participatius.Davant de la casa, Teresa Núñez de Arenas, una de les integrants de la junta de l’Associació de Veïns del Poblenou, explica com l’entitat no pararà fins que es converteixi en equipament per al barri. Per ara, l’Ajuntament de Barcelona, propietari del petit immoble, no ha fet cap moviment perquè el projecte es concreti, tot i que sí que retocarà una part del seu entorn, a partir d’una iniciativa inclosa pels veïns en els pressupostos participatius, un sistema que preveu un percentatge d’inversions als barris en funció d’iniciatives proposades pels residents.
Un personatge peculiar
L’Assumpta era un personatge peculiar que en una entrevista del 2016 va explicar a EL PERIÓDICO quantes desgràcies van passar a l’habitatge, al qual van arribar els seus avis i la seva mare el 1936: el pare, que no tornava de la guerra i que quan va tornar s’havia passat al bàndol franquista i se’n va anar amb l’amant. El marit, empleat de Renfe, amb qui es va casar pressionada per la mare per l’estabilitat laboral que va prometre, va resultar que era un alcohòlic violent.Assumpta era un personatge peculiar que en una entrevista del 2016 va explicar a EL PERIÓDICO quantes desgràcies va allotjar la vivenda, a la qual van arribar els seus avis i la seva mare el 1936: el seu pare que no tornava de la guerra i que quan va tornar s’havia passat al bàndol franquista i se’n va anar amb l’estimada. El marit, empleat de Renfe, amb qui es va casar instada per la seva mare davant l’estabilitat que prometia l’ús de l’individu, que va resultar ser un alcohòlic violent.
En plena crisi de la pandèmia, l’Assumpta va morir. La seva era l’última d’una sèrie de cases construïdes en una línia paral·lela als blocs Tupolev, edificis on abans hi va haver la fàbrica La Cordería, de la família Calvell.
Tot i que la intenció inicial del consistori era demolir-la, perquè és en un espai previst per a zona verda, la protesta veïnal va aconseguir aturar aquest pla. Així ho va explicar el regidor del districte de Sant Martí, David Escudé.I tot i que la intenció inicial del consistori era demolir-la, perquè està en un espai en el qual està prevista zona verda, la protesta veïnal va aconseguir aturar aquest pla. Així ho va explicar al seu dia el que era i és regidor del districte de Sant Martí, David Escudé.
Des del 2022, l’Associació de Veïns i Veïnes de Poblenou reclama que l’edifici sigui convertit en un equipament per al barri. I en concret, per a les dones. Un punt d’informació o alguna cosa semblant. Al setembre els veïns presentaran un escrit davant el districte de Sant Martí per reclamar que s’activi la recuperació de l’habitatge: "N’hi hauria prou amb arreglar el pis de baix. No cal tocar el de dalt".
Els veïns també pensen acudir als diferents grups municipals. Mentre esperen que el consistori mogui fitxa, han aconseguit que el projecte que van presentar dins dels pressupostos participatius sigui previst.
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