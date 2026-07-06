Previsió meteorològica
Catalunya eleva a vermell els seus avisos per calor extrema i es prepara per a diverses jornades de temperatures infernals
La depressió central de Lleida activa avisos de nivell vermell per dimarts, mentre que dimecres són almenys una vintena les comarques en avís vermell per altes temperatures
Catalunya voreja els 40 graus el primer dia d’una onada de calor amb risc «extrem» d’incendis a Girona
Valentina Raffio
La segona gran onada de calor de l’estiu posa en alerta Catalunya davant de màximes per sobre dels 42 graus i mínimes que, en alguns punts, podrien no baixar dels 25 graus en cap moment de la nit. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos de nivell groc, taronja i vermell per altes temperatures a pràcticament tot el territori. Els models apunten que aquest episodi, que va arrencar oficialment diumenge, agafarà intensitat a partir de dimarts i es mantindrà en valors extrems fins com a mínim dijous. Dimarts ja s’han activat avisos de nivell vermell al Ponent de Lleida, mentre que dimecres són almenys una vintena les comunitats en avís vermell per temperatures extremes, inclosa Barcelona. Les previsions apunten que a Catalunya podria ser encara més intensa i duradora que l’anterior onada de calor i, a més, amenaça d’elevar encara més el risc d’incendis al territori. Els experts demanen extremar les precaucions durant aquesta onada de calor a causa del perill que suposa tant per a les persones com per al medi natural.
Per a aquest dilluns, el Meteocat ha activatavisos per calor en gran part del territori català. A Barcelona, el Maresme i el Baix Llobregat hi ha actius avisos de nivell groc per altes temperatures davant de màximes que podrien superar els 35 graus. Al Segrià, el Pla d’Urgell i la Noguera s’han encès avisos de nivell taronja, els més severs de la jornada, davant d’un dia en què els termòmetres podrien superar els 40 graus. A la zona de l’Empordà, on el perill d’incendis continua sent extrem, s’esperen màximes de fins a 38 graus. De moment no s’han activat avisos per calor nocturna però, tot i així, els models suggereixen que en alguns punts els termòmetres podrien no baixar dels 25 graus durant les pròximes nits.
La calor agafarà encara més força a partir de dimarts. Aleshores, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos de nivell taronja en gran part de l’interior davant previsions de més de 40 graus en desenes de municipis i avisos de nivell vermell al Ponent de Lleida davant de màximes per sobre dels 42 graus. Els avisos més severs es concentren a la Noguera, el Pla d’Urgell, les Garrigues, el Segrià i la Ribera d’Ebre. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) també ha activat avisos de nivell vermell a la zona davant el risc que es registrin temperatures extremes.
Tot apunta que les temperatures pujaran encara més de cara a dimecres. Aleshores s’han activat avisos de nivell vermell per calor extrema en una vintena de comarques del litoral, el prelitoral i punts de l’interior. Els avisos més severs arrenquen a l’Empordà, i s’estenen fins al Baix Llobregat, passant pel Maresme i el Barcelonès, s’endinsen cap al Ponent de Lleida i arriben fins a les Terres de l’Ebre. També s’han activat avisos per calor nocturna davant una nit que es perfila com a extremadament càlida.
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