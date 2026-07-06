La fiscalia demana vuit anys de presó per matar una ciclista
Germán González
El Tribunal del Jurat de l’Audiència de Girona jutjarà D. C. V. avui per circular sota els efectes de l’alcohol i atropellar la ciclista Cristina Vilanova a la carretera que puja al santuari dels Àngels, al municipi de Quart (Gironès). La fiscalia i l’acusació particular, que representa la família de la víctima, demanen per al processat vuit anys de presó per un delicte contra la seguretat viària, homicidi per imprudència greu i omissió del deure de socors.
Al costat de l’acusat també s’asseurà a la banqueta J. V. P., que l’acompanyava al cotxe. Està acusat del delicte d’omissió del deure de socors. Després del sinistre van fugir del lloc, segons la fiscalia, sense atendre la víctima, que va quedar greument ferida a la carretera. Va morir més tard a l’hospital a conseqüència de les ferides.
Consum d’alcohol
Segons l’escrit elaborat pel fiscal, el 30 d’octubre del 2021 al matí, D. C. V. conduïa un cotxe acompanyat de J. V. P. per la carretera GIV-6703 del municipi de Quart en direcció al santuari dels Àngels. Havien estat tota la nit de festa a Girona, havien consumit "importants quantitats d’alcohol" i van decidir anar per aquesta via per "fer revolts".
El ministeri públic remarca que el conductor "era conscient" que circulava sota els efectes de l’alcohol i "amb les facultats psicofísiques minvades". El màxim permès a la via, que té senyals verticals que adverteixen del perill per la presència de ciclistes, és de 40 quilòmetres per hora, i el processat anava a 68.
El conductor no va veure la ciclista, de 35 anys, malgrat que anava equipada amb roba reflectora i llums a la bici, i la va atropellar al fer un revolt. Segons la fiscalia, el conductor "va col·lidir brutalment" amb la víctima, que va ser "projectada violentament sobre el capó i parabrisa de l’automòbil".
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