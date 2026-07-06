Crisi de resultats
L’OCDE assenyala la desigualtat socioeconòmica com el gran desafiament de l’educació a Catalunya
Els experts de l’OCDE recomanen més autonomia i poder per als equips directius en els processos d’assignació i retenció del professorat
L’organització ha presentat aquest dilluns l’informe ‘Improving Learning Outcomes in Catalonia, Spain’, primer fruit de l’acord de col·laboració firmat per Illa i Andreas Schleicher, el gener del 2025
Helena López
La conclusió, tot i que ells mai ho expressarien així, és que no és que els nens catalans siguin més ximples, sinó que són més pobres. Viuen en contextos més difícils i són més «vulnerables». Així ho assenyalava la setmana passava l’Anuari de l’Educació a Catalunya 2026 de la fundació Equitat.org, i ho ha confirmat aquest dilluns el cap de la Divisió d’Assessorament sobre Polítiques Públiques i Implementació, Direcció d’Educació i Competències de l’OCDE,Paulo Santiago, i la responsable de projecte i analista de polítiques de la mateixa Divisió, Diana Toledo, durant la presentació de l’informe ‘Improving Learning Outcomes in Catalonia, Spain’.
Els autors de l’informe proposen «salaris més alts per atraure docents millor qualificats», en comptes de reduir les ràtios, que «a primària a Catalunya, ja no són tan elevades»
L’informe, fruit de l’acord de col·laboració firmat pel president, Salvador Illa, i el director d’Educació i Competències de l’OCDE, Andreas Schleicher, el gener de l’any passat per buscar assessorament sobre com millorar el sistema educatiu a Catalunya i revertir els mals resultats de l’alumnat en les proves internacionals de competències, com PISA, PIRLS [comprensió lectora] o TIMSS [matemàtiques i ciència], assenyala l’origen del declivi en els resultats en els canvis en la composició de l’alumnat, el desavantatge socioeconòmic i l’augment de la diversitat, «context en què operen les escoles» i recomana «més autonomia i poder per als equips directius» en els processos d’assignació i retenció del professorat i enfortir el treball d’Inspecció d’Educació per oferir ‘feedback’.
Els experts assenyalen que és necessari «reforçar la capacitat de previsió per adaptar-se millor als canvis demogràfics, econòmics i tecnològics»
«Aquest no és un informe més, és un document clau», ha assenyalat el secretari de millora educativa, Ignasi Giménez, que ha destacat que es tracta del fruit d’un conveni de quatre anys d’assessorament pensat en quatre fases: una primera, de diagnòstic, que culmina aquest dilluns; dos d’implementació i una de seguiment.
«L’important d’aquest conveni és que ens guiaran en la implementació de les polítiques de millora», ha remarcat Giménez. «És sobretot una mirada internacional experta, desinteressada, basada en l’evidència comparativa internacional», ha presentat Santiago, que assenyala que el sistema català té «bases sòlides».
L’OCDE assenyala que «la preparació, l’acollida i el desenvolupament professional dels docents no sempre s’ajusten a les demandes d’aules cada vegada més complexes i diverses»
Entre els reptes destacats a l’informe està avançar en la superació de la segregació escolar –destaca que persisteixen patrons de segregació, especialment en els punts de transició i entre diferents sectors educatius– i millorar els suports: «L’accés al suport emocional i psicològic és desigual, i la identificació de les necessitats educatives encara no és completament sistemàtica».
Equips inestables
Un altre dels punts febles del sistema segons l’informe és la «desalineació de la formació». «La preparació, l’acollida i el desenvolupament professional dels docents no sempre s’ajusten a les demandes d’aules cada vegada més complexes i diverses», apunta el document que també critica la inestabilitat de les plantilles [«l’estabilitat del personal i la capacitat de lideratge pedagògic varien segons el context de cada centre] i la càrrega administrativa [els docents i equips directius dediquen massa temps a tasques administratives, cosa que limita el temps disponible per a la pedagogia i la col·laboració»].
Els experts de PISA problematitzen que els docents i equips directius dediquin massa temps a tasques administratives, «cosa que limita el temps disponible per a la pedagogia i la col·laboració»
Els experts de l’OCDE assenyalen que els mecanismes de finançament no sempre reflecteixen amb precisió la complexitat de les necessitats de l’alumnat o el context específic de cada escola, que la variació en la capacitat local afecta la coherència en la implementació de les polítiques educatives a tot el territori i insisteixen que és necessari reforçar la capacitat de previsió per adaptar-se millor als canvis demogràfics, econòmics i tecnològics.
Reforçar el paper de les direccions
Entre les recomanacions de l’organització després d’analitzar la situació, destaca reforçar el paper de les direccions en la selecció de personal. Els experts de l’OCDE recomanen més autonomia i un paper més actiu per als equips directius en els processos d’assignació i retenció del professorat. «Això permetria adequar millor els perfils a les necessitats específiques de cada centre i fomentar l’estabilitat i la cohesió dels equips», defensen.
Aposten per crear una estructura professional docent «més atractiva», desenvolupant «itineraris de progressió clars que reconeguin diferents tipus d’experiència
Aposten també per crear una estructura professional docent «més atractiva», desenvolupant «itineraris de progressió clars que reconeguin diferents tipus d’experiència, com la mentoria, el lideratge o l’especialització en inclusió i pedagogia». Proposa, per exemple, introduir la categoria de ‘professor sènior’.
Docents més ben pagats
Santiago proposa salaris més alts per atraure docents millor qualificats en comptes de reduir les ràtios, que «a primària a Catalunya, ja no són tan elevades».
«Volem fer aquest camí de millora aprenent d’aquelles pràctiques educatives que han funcionat en altres contextos», assenyalava el dia de la firma del conveni el cap del Govern sobre un pla que es va plantejar en el seu moment amb un horitzó a quatre anys vista i per al qual va reclamar paciència: «No esperem resultats demà passat; els miracles, a Lourdes». No s’esperen, no, en el nou informe PISA, que es presentarà després de l’estiu.
- Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
- Aquesta és la carretera amb més multes per radars de la Catalunya central: 40 conductors enxampats cada dia
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
- «Les dones que ocupen llocs per quota i no s’ho mereixen ens fan quedar malament a totes »
- Dos incendis en menys de quatre hores a Sant Fruitós de Bages
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social
- Entitats demanen la protecció de la masia de la finca de Monistrol de Calders on es projecta el cementiri xinès