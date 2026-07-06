Vint municipis gironins en risc extrem d’incendi
S’amplien les restriccions i es demana a la ciutadania extremar les precaucions a prop del bosc. L’onada de calor dispara els termòmetres.
V.P.O.P.
Els bombers esperaven tenir "més bones condicions" avui dilluns per atacar l’incendi de les Gavarres, que es manté estabilitzat en 2.200 hectàrees. L’inspector en cap de la regió d’emergències de Girona, Jordi Martín, no ho va voler donar per fet, però s’espera controlar el foc. Ahir els bombers van inspeccionar unes 80 edificacions i vehicles a l’interior del perímetre i el contorn, i van confirmar que n’hi ha 11 amb afectació estructural i 14 de manera parcial.
Catalunya afronta des d’ahir una nova onada de calor, la segona d’aquest estiu, que deixarà temperatures de més de 40 graus. De fet, ahir ja es van vorejar aquests valors a diversos punts del país. A l’Alt Empordà, Espolla va registrar una temperatura màxima de 39,9 graus i Cabanes va arribar fins a 39,7.
Protecció Civil i el cos d’Agents Rurals van fer una crida a extremar les precaucions davant el perill extrem d’incendi forestal durant els pròxims dies i van ampliar les restriccions. L’activació del nivell 4 del Pla Alfa, motivada per l’alta temperatura i la baixa humitat relativa de l’onada de calor, comporta la restricció d’accés a l’espai natural del massís de les Gavarres, vigent des del migdia de dissabte, i l’ampliació als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb.
L’activació del nivell 4 del Pla Alfa és efectiva des d’avui a diferents espais naturals i a 45 municipis de nou comarques de tot Catalunya. A les comarques gironines, les poblacions afectades es concentren al Baix Empordà i el Gironès.
El cos d’Agents Rurals també va anunciar que reforçaria la prevenció d’incendis forestals i la vigilància aèria. Els Mossos d’Esquadra, la Policia Local i la Guàrdia Civil col·laboraran activament en els tancaments i en la vigilància. Es recomana no sovintejar les zones forestals i els espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
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