Badalona instal·la cinc baranes a les platges per facilitar l’accés a l’aigua
Dues són a la sorra dels Pescadors; dues més, a la del Pont de la Botifarreta i una altra, a la del Coco. L’objectiu és ajudar els banyistes d’edat avançada o amb dificultats de mobilitat.
ALMA RODELGO
L’Ajuntament de Badalona ha instal·lat cinc baranes en diferents platges de la ciutat per facilitar l’accés a l’aigua als banyistes que ho necessitin. Concretament, dues baranes són a la platja dels Pescadors, dues més a la platja del Pont de la Botifarreta i una a la platja del Coco. L’anunci municipal d’ahir a la xarxa social X va obtenir més de mil visualitzacions i l’alcalde, Xavier García Albiol, les va promocionar a Instagram i TikTok amb un vídeo fent-les servir.
Les baranes tenen l’origen a l’estiu del 2025. L’Ajuntament va impulsar fa un any una prova pilot amb la instal·lació d’una barana a la platja dels Pescadors i una altra a la platja del Pont del Petroli. Davant la bona acollida per part dels usuaris i "després de comprovar que era un element que donava un servei necessari per a molts ciutadans", va apuntar el consistori, aquest any ha ampliat el nombre de dispositius i els ha ubicat en més punts del litoral.
"L’any passat, per primera vegada, vam fer una prova pilot col·locant dues baranes que van tenir molt bona acollida i van funcionar molt, per això aquest any n’hem afegit tres més, fins a arribar a cinc, perquè ajuda molt les persones amb mobilitat reduïda o la gent gran a poder entrar i sortir de l’aigua", va remarcar Albiol.
Dotze metres
Les baranes són d’acer inoxidable i tenen 12 metres de longitud, un llarg pensat per ajudar a entrar i sortir de l’aigua les persones amb dificultats de mobilitat. L’estructura d’aquests elements és modular, cosa que permet que s’adaptin al perfil de la sorra i ajustar-les fàcilment. Són resistents a l’ambient marí i es poden reutilitzar. Així, un cop finalitzi la temporada, es desmuntaran, es retiraran i es guardaran per tornar-les a instal·lar l’any que ve.
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