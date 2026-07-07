Altes temperatures
La calor extrema obliga casals i camps de treball a canviar rutes i activitats: "És criminal"
Entitats i ajuntaments avancen horaris per evitar l'exposició al sol en hores punta, reforcen l’aigua i adapten sortides davant l'avís d'onada de calor
Meritxell Comas
La segona gran onada de calor de l’estiu ha posat Catalunya en alerta davant la previsió de temperatures extremes durant diversos dies i ha obligat els casals d’estiu i camps de treball de les comarques gironines a reprogramar activitats, buscar ombres, avançar horaris i reduir al mínim l’exposició al sol. Amb màximes que poden superar els 42 graus en alguns punts del país i el risc d’incendi condicionant moltes activitats a l’aire lliure, entitats i ajuntaments han hagut d’adaptar el dia a dia dels infants i joves amb una consigna clara: aigua, ombra i més activitats a l'interior, menys esforços durant les hores centrals del dia i activitats alternatives.
A la ciutat de Girona, entitats com l’associació juvenil Salsa Jove han hagut de moure peces per adaptar-se a la calor. Amb seu al barri de Taialà i 140 infants i joves inscrits en algun dels cinc casals que actualment tenen en actiu repartits entre el local social, el casal d’avis i el Centre Cívic Ter, els termòmetres els han obligat a replantejar la planificació inicial. "Ara juguem d’ombra a ombra", resumeix el president de l’associació, Narcís Reguero. El casal d’esports d’aventura, que es fa sobretot al carrer i en contacte amb el medi natural, tenia previst fer aquesta setmana una via ferrada a Castell d’Aro, però han decidit anul·lar l'activitat per l’onada de calor i l'incendi que encara està actiu a les Gavarres. En lloc d’això, els participants faran jocs d’aigua o una sortida en caiac.
La consigna és evitar les hores de més sol, buscar espais frescos i garantir que els infants i joves estiguin sempre hidratats. "Intentem anar amb horaris en què hi hagi ombra o faci menys calor, treballar amb ombres, aigua i riu, i minimitzar els espais amb sol", explica Reguero. En les sortides, l’entitat procura escollir camins amb fonts i començar tan aviat com sigui possible per evitar les hores més dures del dia.
Els infants més petits, d’I2 a I5, es queden al casal d’avis, un equipament que disposa d'aire condicionat. Aquests dies pràcticament no surten a l'exterior i s’han reduït al mínim les excursions. Els infants de primària, en canvi, estan ubicats al local social de Taialà, on no hi ha aire condicionat però l’entitat hi ha instal·lat més d'una desena de ventiladors per rebaixar la sensació de calor. També disposen de dues neveres "plenes d’ampolles d’aigua" per assegurar que els infants en tinguin sempre a mà.
Un camp de treball anul·la part de la ruta
L’onada de calor també ha alterat el funcionament dels camps de treball que es fan aquests dies a la demarcació. A Mieres, un camp de treball organitzat per l’Associació Núria Social, amb seu a Olot, ha hagut de canviar el pla inicial per evitar exposar els joves a temperatures extremes.
El camp va començar el 28 de juny i s’allargarà fins al 12 de juliol, amb 24 joves d’arreu de Catalunya d’entre 14 i 17 anys. El projecte consisteix a senyalitzar una ruta vinculada a la transhumància que fan pastors de Mieres i Crespià amb les ovelles per a donar-la a conèixer i que també es pugui recórrer a peu. Fins ara, els participants havien estat treballant en el tram entre Crespià i Mieres, i aquesta setmana els quedava senyalitzar el camí de Mieres fins a la casa del pastor, situada a les Planes d’Hostoles. La calor, però, ha obligat a anul·lar aquest tram. "Hem hagut de canviar el planning per la calor", explica Oriol Beltran, director del camp de treball. Segons detalla, des de la Generalitat els han recomanat evitar activitats que requereixin esforç durant les hores centrals del dia. Per això han decidit quedar-se al campament base, situat al pavelló de Mieres, on també dormen, i substituir la ruta per feines que només comportin dues o tres hores a l’exterior, com el manteniment d’uns lavabos secs.
I és que Beltran explica que aquests dies estan arribant als 38 graus durant el dia i que la calor fa molt difícil mantenir una activitat en ruta. De fet, els joves fan assemblees diàries i "han arribat a plantejar començar a caminar a les cinc del matí per evitar els pics de calor". Un dels dies ja van sortir a les set del matí per poder senyalitzar i netejar abans que la temperatura fos massa alta.
L’experiència ha obert també un debat de fons dins l’organització. "Ens estem replantejant reformular els camps de treball en ruta perquè és criminal", assenyala Beltran. Una opció seria concentrar més la feina al mateix municipi o buscar zones d’alta muntanya, on les condicions siguin menys extremes.
Prevenció d'incendis
La Fundació Escolta Josep Carol, que aquests dies té camps de treball actius a la Vall de Bianya i a Cadaqués, també ha adaptat les activitats per la calor. La tècnica de comunicació de l’entitat de lleure, Clara Serrano, explica que els monitors han avançat els horaris de les tasques per evitar les hores més fortes de sol i que vetllen perquè els joves estiguin "constantment hidratats". En el cas de la Vall de Bianya, el camp se centra en la prevenció d’incendis, la neteja de camins i l’educació ambiental. "Creiem necessari especialitzar un camp en prevenció d’incendis amb gent jove", assenyala Serrano, que remarca que els participants, d’entre 14 i 17 anys i procedents d’arreu de Catalunya, també treballen la consciència sobre el mal ús del foc i la cura de l’entorn. A Cadaqués, afegeix, les hores de treball tècnic es concentren quan el sol encara no és tan alt i les tardes es dediquen a activitats més lúdiques, moltes vinculades a l’aigua i al medi natural. L’entitat també ha adaptat els àpats, amb menjars lleugers però rics en proteïna i fibra.
Formació als monitors
La preocupació per les altes temperatures també és present en altres camps de treball actius aquests dies a les comarques gironines. A la Selva de Mar, el camp de treball organitzat per Fundesplai treballa amb mesures preventives davant l’episodi de temperatures extremes. Des de Fundesplai expliquen que els equips de monitors han rebut formació específica sobre com actuar davant les onades de calor. Aquesta preparació serveix per adaptar la programació, evitant activitats a l'aire lliure entre les dotze del migdia i les cinc de la tarda, evitar menús molt calents i amb alt contingut en creix, que els infants i joves estiguin hidratats, potenciar activitats d'aigua i incrementar activitats nocturnes educatives.
Més piscina i més pauses d'hidratació
El GEiEG també ha reforçat les mesures davant l’onada de calor. Aquesta setmana té 14 casals actius i uns 400 infants repartits entre les tres instal·lacions de la ciutat de Girona: Sant Narcís, Sant Ponç i Palau. El director general del GEiEG, Pau Serra, assenyala que "aquesta setmana estem ampliant els horaris de piscina, intentem escurçar les activitats a l'aire lliure, fem més activitats en espais interiors i fomentem que hi hagi més pauses d'hidratació enmig de les activitats".
Tallers a l’interior a partir de mig matí
A Figueres, l’Ajuntament també està adaptant el funcionament dels casals municipals. En total, aquest estiu hi ha set casals municipals amb uns 600 infants participants: tres de lleure, dos d’artístics i dos d’esportius. "Ho hem de fer com podem", explica la tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Figueres, Bet Lázaro.
Els casals municipals de lleure i artístics ja acostumen a anar a la piscina un cop per setmana, però l’onada de calor obliga a reforçar les activitats d’aigua i a reorganitzar les franges horàries. En aquests casos, el desplaçament és més complex perquè han d’anar-hi amb transport públic i la piscina no queda al costat dels espais on es fan les activitats. La resta de dies, explica Lázaro, s’intenta que els infants facin jocs d’aigua, activitats a l’ombra o tallers en espais interiors. Els casals es fan en escoles del municipi i, en alguns casos, disposen d'aire condicionat en algunes aules. "Mirem que puguin estar a dins o a l’ombra, perquè el sol crema i ens complica les activitats exteriors", assenyala.
La tècnica de Joventut remarca que aquest any, a diferència dels estius marcats per la sequera, el fet de poder fer jocs d’aigua dona més marge als casals: "Tenim la sort de no estar en situació de sequera i intentem fer jocs d’aigua sense malgastar-la perquè els infants es puguin refrescar", explica.
A Figueres, les activitats a l’aire lliure es concentren a primera hora del matí. A partir de les dotze del migdia, els casals intenten traslladar-se cap a l’interior i fer "tallers o jocs més tranquils". Les sortides previstes aquesta setmana, com bicicletades o activitats a l’entorn, s’estan revisant cas per cas. "Estem pendents de veure si les anul·lem o no, perquè no cal exposar els nens a altes temperatures innecessàriament", apunta Lázaro.
"L’estiu és l’estiu i és el que tenim"
Els responsables dels casals asseguren que la calor sempre ha format part de l’estiu, però que els últims anys els episodis extrems s’han fet més evidents. "Sempre ha fet calor, però ara hi ha pics de temperatura que dificulten més les activitats a l'exterior", assenyala Reguero. Per la seva banda, Lázaro assenyala que "l’estiu és l’estiu i és el que tenim", però defensa que cal adaptar-se per protegir els infants.
Amb la previsió que les temperatures es mantinguin en valors molt elevats durant diversos dies, els casals i camps de treball han passat de seguir una programació tancada a funcionar gairebé dia a dia, pendents del termòmetre, del risc d’incendi i de l’estat dels espais.
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Via: Diari de Girona
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