Illa defensa la gestió forestal per frenar els incendis
El president promet "arribar fins al final" per determinar el responsable del foc a les Gavarres i demana als ciutadans que no "especulin" sobre què ha passat.
Quim Bertomeu
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar ahir que per evitar els incendis cal començar a controlar amb més determinació la massa forestal dels boscos de Catalunya i que això exigeix, segons el seu parer, talar arbres quan calgui. Per aquest motiu va demanar comprensió quan calgui prendre aquestes mesures: "Quan veiem que es tala un arbre o es fa una franja de protecció no ens hem d’espantar, sinó que hem d’aplaudir perquè es fa el que s’ha de fer".
Ho va dir en una entrevista a RAC1, en què va explicar que aquesta massa forestal creix any rere any i que "no es gestiona adequadament". Per fer-ho, va prometre posar a disposició dels ajuntaments i dels propietaris particulars els recursos necessaris. Per exemple, va defensar que l’últim any han crescut d’1,5 a 10 milions les ajudes públiques per fer franges de protecció als boscos que contribueixin a frenar els incendis quan es declarin.
També va reconèixer que Catalunya arrossega un dèficit en la gestió dels boscos, i per això va avisar que els problemes no se solucionaran "ni en un mes ni en un any". Per al president, és clau que la població entengui que per avançar en la lluita contra el foc cal prendre mesures que no sempre són populars. "Fins ara hem tingut una visió molt urbana del bosc, que no s’ofengui ningú", va exposar.
Energies renovables
Per al president, la prevenció contra els incendis té un punt de connexió amb la implantació de les energies renovables: cal prendre mesures que no sempre són compartides per tothom. Així, va defensar que cal tirar endavant el Plater, el pla territorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica, tot i que hi ha molts municipis que no el veuen amb bons ulls. Illa va advertir que Catalunya necessita posar-se al dia amb les renovables i que això implica d’una manera ineludible posar "un 2% del territori" al servei de la instal·lació d’aquestes energies.
Sobre l’incendi de les Gavarres, l’origen presumpte del qual és el mal ús d’una serra radial per l’empleat d’una empresa subcontractada per la Generalitat, Illa va prometre "arribar fins al final" per saber què ha passat. En aquest sentit, va assegurar haver donat l’ordre a la Conselleria de Territori perquè col·labori "al màxim" a "esbrinar" què ha passat.
També va demanar no treure conclusions abans que la justícia no dictamini què ha passat. "El Govern farà el que hagi de fer, però no especulem", va tancar.
- Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
- Aquesta és la carretera amb més multes per radars de la Catalunya central: 40 conductors enxampats cada dia
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
- «Les dones que ocupen llocs per quota i no s’ho mereixen ens fan quedar malament a totes »
- Dos incendis en menys de quatre hores a Sant Fruitós de Bages
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social
- Entitats demanen la protecció de la masia de la finca de Monistrol de Calders on es projecta el cementiri xinès