Les acomiadades de l’Institut Carreras presenten demanda a Europa per desprotecció
L’exgerent i l’excoordinadora econòmica afirmen que no s’han complert la llei espanyola ni la normativa de la UE.
Beatriz Pérez
Les dues extreballadores de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) que van ser acomiadades d’aquest centre, amb quatre empleades més, després de denunciar davant l’Oficina Antifrau de Catalunya una presumpta desviació de fons i assetjament laboral han portat el seu cas al defensor del poble europeu, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO. La Comissió Europea va rebre a l’abril la demanda –que actualment està en estudi–, en què assenyalen que s’ha incomplert la llei de protecció dels alertadors. Les denunciants són l’exgerent i l’excoordinadora econòmica de l’IJC. Totes dues van posar una denúncia davant l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) el novembre del 2024 i estaven protegides per aquest organisme al tenir la condició d’"alertadores". Malgrat això, van ser acomiadades l’any passat després d’haver denunciat la presumpta desviació de fons feta per l’equip del llavors director de l’entitat, l’oncòleg i investigador Manel Esteller, segons la documentació que ha pogut consultar en exclusiva EL PERIÓDICO. Quatre caps d’unitats més d’aquest centre, vinculades a la denúncia, també van ser acomiadades el 2025.
Al febrer, l’exgerent i l’excoordinadora econòmica de l’IJC van presentar la demanda al defensor del poble europeu. En aquesta denúncia, que ha pogut consultar aquest diari, les extreballadores assenyalen que el seu acomiadament contravé la llei espanyola 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
A més, les denunciants apel·len a la directiva 2019/1937 de la UE sobre protecció dels qui informen d’infraccions, pel fet de considerar que hi ha hagut una infracció del dret de la UE.
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