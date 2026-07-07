El ‘Petit Départ’ turístic
Si l’oferta d’allotjament no augmenta, els visitants s’hauran d’allotjar en l’entorn metropolità
José María Raya
D es de casa meva veig la pancarta que anuncia, per part de l’Ajuntament de Barcelona, l’eliminació dels 10.101 habitatges d’ús turístic el 2028. No està clar que tots aquests habitatges es puguin transformar en allotjaments de llarg termini, dependrà dels incentius que tinguin els propietaris a fer-ho el 2028. El que sí que significa és una aposta de la ciutat per controlar el flux turístic que s’allotja a la ciutat. Entenem que, en la mateixa línia, Barcelona no hauria d’admetre nous allotjaments de qualsevol tipus, perquè en aquest cas estaríem desplaçant turistes entre diferents formes d’allotjament.
En qualsevol cas, el 2025 Barcelona va rebre 16 milions de visitants, un 2,9% més que el 2024. L’aeroport del Prat va tornar a registrar un rècord de passatgers. En total, 57.483.036 persones, un 4,4% més que l’any anterior. El port de Barcelona també va arribar a xifres rècord. Es van registrar 895 arribades de creuers, un 13,1% més que l’any anterior. L’atractiu de la ciutat no cessa. El cap de setmana hem assistit a la presència del Tour de França. Sense conèixer les xifres del seu impacte econòmic, allotjar el Grand Départ ha sigut un encert. Les imatges de la presentació dels equips amb la Sagrada Família al darrere i Carlos de Andrés –genial– dient-li a Tadej Pogacar que es giri i contempli aquesta meravella, bé mereixen uns dies de molèsties en el trànsit. El recorregut de la contrarellotge per equips tan ben dissenyat. Com s’hi ha bolcat la ciutat. Les imatges des de l’helicòpter en aquella etapa i la següent. És impossible que qui les vegi no vulgui venir a la nostra preciosa Barcelona.
Marge de creixement.
Això significa que la demanda es mantindrà in crescendo i si l’oferta d’allotjament no augmenta (o fins i tot disminueix), aquests turistes hauran d’allotjar-se a l’entorn metropolità. Ja fa anys que passa. Actualment, l’Hospitalet de Llobregat ja compta amb 30 negocis d’allotjament ja siguin hotels, aparthoteles o hostals. Segons les dades de l’Ajuntament de l’Hospitalet, 10 hotels més han demanat una llicència d’obra, de la qual ara esperen la resolució. És més, el planejament urbanístic actual deixa un marge de creixement per a nous hotels a l’entorn del recinte de Fira Gran Via i el districte econòmic hospitalenc. La Gran Via hospitalenca és una ubicació ideal, ja que es troba a mig camí entre l’aeroport del Prat i el centre de Barcelona.
Diguem que els turistes que venen a Barcelona, fonamentalment a algun dels seus grans esdeveniments, valoren l’Hospitalet de Llobregat com el seu Petit Départ, un petit trasllat que fins i tot enriqueix la seva experiència a Barcelona. Així mateix, aquesta arribada de turistes genera l’impacte econòmic conegut per a l’Hospitalet. Òbviament, una part de la població hospitalenca ja estarà experimentant la part menys bona del turisme: soroll, gentrificació. ¿Els sona?
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